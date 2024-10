Sainz gaat alles geven in bocht 1: "Heb minder te verliezen"

Carlos Sainz gaat vandaag in Mexico op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. Hij start op de pole position, en ondanks dat dit niet de gunstigste startpositie is op deze baan, gaat hij vol voor de zege. Hij weet namelijk ook dat titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris naar elkaar zullen kijken.

Sainz en zijn werkgever Ferrari kennen tot nu toe een vrijwel foutloos weekend in Mexico. In de kwalificatie reed Sainz een paar formidabele rondjes, en dat leverde hem de pole position op. Normaal gesproken is dit een gunstige startplek, maar in Mexico is dat niet altijd het geval. De run naar de eerste bocht is zeer lang, dus het wordt een slipstream-spelletje. Als je op de eerste plek start rijdt er niemand voor je om te slipstreamen, dus Sainz moet het slim aanpakken.

Vertrouwen

De Spaanse coureur gaat met een goed gevoel de race in. Sainz gaat vol voor de zege en hij antwoordt positief als hij tijdens de persconferentie de vraag krijgt of hij de race met vertrouwen tegemoet ziet: "Ja, ik heb best veel vertrouwen omdat ik weet dat mijn racepace normaal gesproken goed is. Het moeilijkste wordt waarschijnlijk de run naar de eerste bocht. Ik denk dat je nog steeds kan verdedigen en het voor elkaar kan krijgen in bocht 1 als je op pole start. Dat wordt mijn grootste doel voor de race."

Minder te verliezen

Op pole starten in Mexico kan om een andere benadering van de race vragen, maar daar denkt Sainz niet aan. Hij krijgt dan ook de vraag hoe anders zijn benadering van de start zal zijn: "Niet heel anders eigenlijk. Ik moet ervoor zorgen dat ik goed van nul naar honderd ga, dat is het belangrijkste als je op pole start. Je moet een goede jump hebben. Daarna moet ik mijn best doen om te verdedigen. Ik heb twee gasten achter me staan die voor belangrijke dingen vechten, dus de run naar bocht 1 zal interessant worden. Op die manier heb ik natuurlijk minder te verliezen en ik moet proberen die eerste plek vast te houden."