Leclerc 'diep teleurgesteld' in zichzelf: "Ik was gewoon onwijs langzaam"

Charles Leclerc kwam tijdens de kwalificatie in Mexico-Stad niet verder dan de vierde positie. De Monegask was totaal niet te spreken over zijn eigen prestaties, maar heeft wel een idee waar het aan kan liggen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kon zijn geluk vorige week niet op, nadat hij de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam had geschreven. Maar van deze blijdschap was na de kwalificatie in Mexico-Stad niet veel meer over. De achtvoudig Grand Prix-winnaar kwalificeerde zich op het Autódromo Hermanos Rodríguez als vierde, maar was daar totaal niet tevreden mee. Hij baalde na de sessie vooral van zichzelf. "Ik had vandaag geen enkele ronde die goed genoeg was. Ik was gewoon onwijs langzaam, al vanaf de tweede vrije training en dat ging door tot en met de kwalificatie. Ik ben diep teleurgesteld in mezelf", verklaarde de zelfkritische Monegask tegenover Viaplay.

"Dat heeft waarschijnlijk een rol gespeeld"

De Ferrari-rijder heeft echter wel een idee waarom hij zo langzaam was. "Het maakte het ook niet makkelijk dat ik in de eerste training [toen Bearman het stuur van Leclerc overnam, red.] niet kon rijden. In VT2 kon ik bovendien pas laat [door de bandentest voor Pirelli, red.] het 'normale' programma uitvoeren. Dat heeft waarschijnlijk een rol gespeeld in mijn prestaties. Het mag geen excuus zijn, maar drie tienden [achter Carlos Sainz, red.] is gewoon te veel. Ik ben totaal niet blij. Het is echter niet anders."

Racepace

Toch ziet de Monegask een kans op de overwinning. Hij wijst daarvoor naar zijn lange run tijdens VT2. "Als ik er toch nog iets positiefs uit moet halen: ik was gisteren de snelste qua racepace. Dat is zeer fijn voor morgen. Door mezelf dan op P4 te kwalificeren, maak ik het mezelf niet bepaald makkelijk", vertelt de rijder uit Monte Carlo, die wel weet hoe hij moet winnen vanaf P4. Vorige week demonstreerde hij dat in Austin. Kan hij dat morgen herhalen? "Ik ga morgen zeker proberen hetzelfde te doen."