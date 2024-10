Verstappen verwacht geen gridstraf: "Moet wel goed komen"

Max Verstappen kende een tegenvallende vrijdag in Mexico. Hij kampte met motorproblemen waardoor hij zeer weinig meters kon maken. Het zorgde voor frustratie, maar Verstappen verwacht niet dat hij door deze problemen een gridstraf moet incasseren.

Verstappen kwam nog redelijk voor de dag in de eerste vrije training, maar in VT2 was het kommer en kwel. Met wat vertraging kwam hij de baan op, maar al snel hoorde hij iets vreemds bij zijn motor. Bij Red Bull stelde men eerste dat Verstappen gewoon zijn weg kon vervolgen, maar daar kwamen ze snel op terug. Na de rode vlag kwam Verstappen weer naar buiten, maar al snel riep het team hem weer naar binnen.

Verstappens sessie zat er dan ook zeer snel op. Hij omschreef zijn dag in Mexico zelf als 'nutteloos', maar hij denkt niet dat dit vervelende gevolgen gaat krijgen voor de rest van het weekend. Als Motorsport.com hem vraagt of hij een gridstraf verwacht door de problemen met de krachtbron, reageert hij duidelijk: "Nee, dat moet normaal gezien wel goed komen." De motorproblemen hebben er wel voor gezorgd dat Verstappen geen idee heeft waar hij staat: "Ik kan het je niet vertellen, want ik heb geen enkele goede run gehad. Ik heb in totaal dus maar vier of vijf rondjes gereden, met ook ronden erbij die voor een longrun hadden moeten zijn. Het is een dag om te vergeten."