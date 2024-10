Leclerc gunt Perez thuiszege, maar niet dit jaar

Sergio Perez rijdt dit weekend in Mexico zijn thuisrace. De fans hopen vanzelfsprekend op een verrassende zege van Perez, maar zijn concurrenten willen voor eigen succes gaan. Charles Leclerc gunt Perez een thuiszege, maar nu wil hij zijn tweede overwinning op rij pakken.

Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen is groot, zijn eigen prestaties vallen tegen en de kans op een thuisoverwinning is opvallend klein. Red Bull is niet langer oppermachtig in de Formule 1, en Perez heeft al sinds China niet meer op het podium gestaan. Sterker nog, sinds de race in Shanghai is hij slechts één keer in de top vijf gefinisht.

Toch hoopt men in Mexico stiekem op een zege van hun grote held. Ferrari-coureur Charles Leclerc wist eerder dit jaar zijn thuisrace in Monaco te winnen. Tijdens de persconferentie werd hij gevraagd of hij bijvoorbeeld Perez een thuiszege gunt en hoe het voelt om in eigen land te winnen: "Voor mij was het een heel speciaal moment. Om in Monaco te winnen was heel speciaal, en ik weet zeker dat het een speciaal moment is voor elke coureur die in zijn eigen land weet te winnen. Maar hoe dol ik ook op Mexico ben, en hoezeer ik Checo ook mag, als coureur kijk je altijd naar jezelf. Dit weekend ben ik super gemotiveerd om weer te winnen. Het is een heel speciaal gevoel. Ik hoop dat Checo het op een dag voor elkaar krijgt. Ik zal er alles aan doen om het nu niet te laten gebeuren, want ik wil zoveel mogelijk races winnen."