Coureurs eisen opheldering van FIA na Verstappen-Norris incident

Het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin is in Mexico-Stad nog steeds hét gespreksonderwerp. De Brit kreeg een straf, maar de coureurs vragen zich eigenlijk af waarom de Nederlander zo agressief zijn positie mag verdedigen zonder een straf te krijgen. Zij eisen dan ook uitleg van de FIA.

Titelrivalen Max Verstapen en Lando Norris vochten hard om de derde plaats in Austin. De Brit, die lange tijd niet voorbij kwam aan de Nederlander, zette meerdere aanvallen in, maar trok steeds aan het kortste eind. Tot het moment in ronde 52: Norris zat bij het opkomen van het rechte stuk richting bocht twaalf slechts vier tienden achter de kampioenschapsleider en ging zelfs aan hem voorbij, waardoor het rondenlange gevecht in het voordeel van Norris beslist leek. Daar dacht de Red Bull-rijder echter anders over: hij remde laat aan de binnenkant van bocht twaalf en beide mannen schoten van de baan, waarna Norris met een inhaalactie buiten de baan alsnog voor de Nederlander kwam te rijden.

De inhaalactie leidde tot veel ophef. Red Bull en Verstappen vonden dat Verstappen bij de apex voor lag en wilden dat Norris zijn derde plaats terug zou geven aan de Nederlander, terwijl McLaren en Norris van mening waren dat de man uit Bristol bij de apex voor lag. De FIA onderzocht het voorval en concludeerde dat Verstappen voor lag bij de apex, waardoor Norris bestraft werd voor 'leaving the track and gaining an advantage'.

Right of review

Heel de week is er veel gezegd en geschreven over het incident, waarover de meningen flink verdeeld zijn. De één vond de straf terecht, terwijl de ander de straf compleet belachelijk vond. Volgens de reglementen had Verstappen het recht als verdedigende auto en hoefde hij Norris geen raceruimte te geven. McLaren en Norris dachten toch anders over. Zij dienden op de donderdag in Mexico-Stad, waar de volgende race alweer op het programma staat, een right of review in bij de FIA en beweren nieuw bewijs te hebben. Het team uit Woking en coureur Norris zijn namelijk van mening dat de Brit bij het ingaan van bocht twaalf de verdedigende partij was, doordat hij ongeveer een autolengte voorsprong had op Verstappen.

"Max had bestraft moeten worden"

Andere coureurs hebben ook kritiek geuit op het feit dat je als verdedigende coureur op de agressieve manier van Verstappen mag verdedigen, waarbij je zelfs van de baan mag schieten samen met de concurrent. Zo noemde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het "een grijs gebied" en vergeleek hij het incident van Verstappen en Norris met dat van hem en Verstappen tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2021.

George Russell ging zelfs nog een stap verder en vindt dat Verstappen bestraft had moeten worden. Hij eist opheldering van de FIA. "Ik ben erg benieuwd of de FIA, na alles opnieuw te hebben bekeken, gelooft of Max wel of niet gestraft had moeten worden voor wat hij deed. Volgens mij had hij gestraft moeten worden. Er is dus niet echt een maas in de wet. Als ze zeggen: 'Op basis van onze regels had hij niet gestraft mogen worden', dan onderzoekt hij een maas in de wet", vertelde Russell tegenover Motorsport.com.

"Het verandert de manier waarop we racen"

Ook Carlos Sainz zou graag meer uitleg van de FIA willen over de situatie. Hij vraagt zich vooral af hoe agressief coureurs hun positie mogen verdedigen. "Dat is een hele goede vraag die ik aan de stewards moet stellen, want het verandert duidelijk de manier waarop we racen", verklaarde de Madrileen tegenover Motorsport.com. "Het betekent dat degene die aan de binnenkant verdedigt zo laat kan remmen als hij wil en ze kunnen doen alsof je de apex probeert te halen, terwijl dat misschien niet zo is. Het moet worden verduidelijkt, want in dat geval waren ze allebei schuldig. Max omdat hij buiten de baan terecht kwam en Lando omdat hij de positie won door buiten de baan in te halen. Daarom is dat specifieke scenario een heel ingewikkelde kwestie om over te beslissen."

De coureurs zullen opheldering gaan krijgen van de autosportbond tijdens de drivers briefing in Mexico-Stad. Het Verstappen-Norris incident zal daar uitvoerig besproken gaan worden.