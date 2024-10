Norris snapt nog steeds niks van straf: "Hij was degene die mij aanviel"

Lando Norris is het nog altijd niet eens met de straf die hij in Austin kreeg voor het buiten de baan inhalen van Max Verstappen. De Brit stelt dat hij bij het ingaan van bocht twaalf de verdedigende partij was, en dat zijn titelrivaal de aanval moest inzetten.

Het incident tussen titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris in bocht twaalf op het Circuit of the America houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. De Nederlander, die zijn derde positie probeerde te verdedigen, leek door Norris ingehaald te gaan worden in ronde 52 van de Amerikaanse GP, maar daar dacht de Red Bull-rijder anders over. Hij remde laat en beide mannen schoten van de baan, waarna Norris Verstappen buiten de baan voorbijging. Hiervoor ontving de Brit een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij zijn podiumfinish kwijtraakte aan zijn titelrivaal.

De afgelopen vijf dagen is er veel gezegd en geschreven over het incident, waarover de meningen flink verdeeld waren. Ook Verstappen en Norris hielden er hun eigen mening op na: de Nederlander vond de straf terecht, terwijl de Brit het totaal niet eens was met zijn straf. Ondanks het meningsverschil hebben de twee niet met elkaar gesproken, vertelt Norris. "Ik heb helemaal niet met Max [Verstappen, red.] gesproken, omdat hij deed wat hij dacht dat goed was en ik deed wat ik dacht dat goed was", legde de 24-jarige uit tegenover Motorsport.com.

"Hij ging veel te hard de bocht in"

De nummer twee in het kampioenschap snapt ook nog steeds niets van zijn straf. "Ik ben het er nog steeds niet mee eens en als team zijnde zijn we het er ook niet mee eens", aldus Norris, die wijst naar het incident tussen Russell en Bottas, waarvoor de Brit een tijdstraf van vijf seconden kreeg. "Ik denk dat het incident tussen George [Russell, red.] en [Valtteri, red.] Bottas in sommige opzichten erg op de onze leek. Ik had een enorme voorsprong op Max, en had een autolengte voorsprong op hem. Ik was niet langer de aanvallende auto, hij was dat. Ik reed voor Max, ik moest mezelf verdedigen. Hij was degene die mij aanviel. Hij ging vervolgens veel te hard de bocht in en haalde me buiten de baan in", stelt de drievoudig Grand Prix-winnaar, die ook van mening is dat Verstappen bij de apex nooit voor hem had gezeten als hij niet veel te laat had geremd.

"Ik denk dat hij bij de apex alleen maar voor me zat, doordat hij van de baan schoot. Hij zou bij de apex niet voor me hebben gezeten als hij had geremd op de plek waar hij had moeten remmen, dan was hij namelijk op de baan gebleven. Ik denk dat dat duidelijk is."

Verandering van aanpak?

Verstappen kwam, mede door zijn agressieve manier van racen, als winnaar uit de bus, en liep zodoende opnieuw punten uit op Norris. De Brit kreeg daardoor meermaals het advies om in het duel met de Nederlander wat agressiever te zijn. Zo makkelijk is het niet volgens de rijder uit Bristol. "Het is niet zo makkelijk als gewoon zeggen [ik moet agressiever zijn, red.]. Moet ik wat veranderingen doorvoeren? Ja. En me een beetje meer aanpassen. Maar is alles wat ik doe verkeerd? Nee", vertelt Norris, die wel van mening is dat hij iets moet aanpassen. "Ik heb veel plezier gehad en ik heb respect voor de strijd die we hebben gevoerd. Hij is uiteindelijk toch als beste geëindigd en ik moet hem verslaan. Dus ik moet een paar kleine dingen veranderen, maar ik hoef niet mijn hele aanpak te veranderen."

Inmiddels is bekend dat het team van McLaren een 'right of review' heeft ingediend bij de FIA.