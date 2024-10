Perez eerlijk over 'verschrikkelijke seizoen': "Het is echt heel moeilijk"

Sergio Perez heeft tijdens de persconferentie in Mexico-Stad toegegeven dat hij een 'verschirkkelijk seizoen' beleeft in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan, die slechts achtste staat in het kampioenschap, hoopt zijn seizoen tijdens zijn thuisrace een andere wending te kunnen geven.

Red Bull-coureur Sergio Perez kent een zeer lastig jaar in de Formule 1. De Mexicaan begon het seizoen ijzersterk met vier podiumfinishes in de eerste vijf Grands Prix, maar daarna ging het seizoen als een nachtkaars uit voor de zesvoudig Grand Prix-winnaar. Perez, die steeds meer ging worstelen met zijn RB20, scoorde na de Grand Prix van China (vijfde race van 2024) nog slechts 65 punten, terwijl teamgenoot Max Verstappen in diezelfde periode 254 punten wist te verzamelen. Dat verklaart ook wel het enorme verschil in het kampioenschap: Perez staat achtste met 'slechts' 130 punten, terwijl Verstappen redelijk comfortabel aan de leiding van het kampioenschap staat met 354 punten.

Tijdens de FIA-persconferentie in Mexico-Stad kijkt Perez terug op zijn eerste negentien races van dit jaar. Hij blijft strijdlustig, maar kan niet anders dan toegeven dat het tot dusver een slecht jaar is voor hem. "Ik weet dat ik een verschrikkelijk seizoen heb. Het begon heel goed, maar het is echt heel moeilijk. Als ik hier een sterk resultaat neerzet, kan dat mijn seizoen qua persoonlijk gevoel enorm veranderen. Ik heb er dus zin in."

Momentum

De man uit Guadalajara wil zijn seizoen graag een andere wending geven, maar zal dan wel eerst een momentum moeten opbouwen, wat volgens hem erg belangrijk is. "Momentum is heel belangrijk in de Formule 1, met name dat je aan het begin van een raceweekend met de auto naar buiten rijdt en weet dat alles goed werkt", legt de Red Bull-coureur uit. "Dan heb je al een enorme voorsprong op mensen die naar het circuit komen en daar nog veel problemen hebben als ze de auto op de baan brengen. In deze sport draait het allemaal om je laatste race, dus als ik hier een goede race heb, dan kan mijn seizoen nog wel een wending nemen."

"Ik weet wat er in mijn contract staat"

Het is wel de vraag of een eventuele wending de Mexicaan nog bij Red Bull kan houden. Door zijn slechte prestaties de afgelopen maanden staat zijn toekomst bij het team uit Milton Keynes namelijk flink onder druk. Liam Lawson en Yuki Tsunoda lijken in een onderling gevecht bij VCARB uit te gaan maken wie de vervanger van de 34-jarige coureur uit Guadalajara zal gaan worden. Toch ziet de Mexicaan het tweetal momenteel niet meer als een bedreiging dan voorheen.

"Het is niet veranderd omdat ik precies weet wat er in mijn contract staat en weet waar ik sta", vertelde Perez, die zich dit weekend hoopt te kunnen revancheren tijdens zijn thuisrace. "Als ik een sterk resultaat behaal, kan dat mijn seizoen enorm veranderen in termen van persoonlijk gevoel, dus ik ben er echt klaar voor."