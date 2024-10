Felle Stella wijst naar concurrentie: "Poging tot psychologische oorlogsvoering"

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen. Ze voeren het constructeurskampioenschap aan, maar de concurrentie krijgt met argwaan naar hun auto. Teambaas Andrea Stella stelt dat McLaren in een kwaad daglicht werd gezet in de kwestie rondom de achtervleugel.

De achtervleugel van McLaren was wekenlang onderwerp van gesprek. In Azerbeidzjan viel op dat de achtervleugels ver doorbogen, en dat er een soort mini-DRS ontstond. De FIA zag niets illegaals, maar bij de concurrentie waren ze woest. Vlak voor het raceweekend in Singapore besloot de FIA om toch aan McLaren te vragen om de vleugel niet meer te gebruiken. McLaren luisterde naar die oproep.

Stem van de concurrentie

McLaren-teambaas Andrea Stella was niet blij met de manier waarop deze rel naar buiten werd gebracht. In een interview met Motorsport.com reageert hij op de zaak: "Onze vleugels voldeden aan de technische regels en ze zijn door alle flexibliteitstesten gekomen, en we voerden gesprekken met de FIA waarbij we de nodige garanties kregen. We zagen natuurlijk veel reacties in de media. Het waren meningen die vooral van onze concurrenten kwamen, niet per se van journalisten. Sommige artikelen leken een soort mechanisme te zijn om de stem van onze tegenstanders te verspreiden."

Slecht daglicht

Bij McLaren vonden ze deze relletjes niet bepaald leuk. Stella was er dan ook niet blij mee. Als hij wordt gevraagd of er ergernis was, reageert hij bevestigend: "Dat was er zeker. We zagen artikelen verschijnen die als tool werden gebruikt door teams om McLaren via de media in een slecht daglicht te zetten. De technische aspecten hadden we besproken met de FIA, ze worden bekeken met de regels erbij, ze worden gecontroleerd, maar als je een team in een slecht daglicht probeert te zetten, kom je in een scenario terecht waar niets concreet is."

Psychologische oorlogsvoering

Stella stelt dat McLaren uiteindelijk sterker is geworden door deze relletjes. De Italiaanse teambaas legt de zaak een beetje verder uit: "Het was een poging tot psychologische oorlogsvoering om de tegenstander te verzwakken, maar vanaf onze kant waren de feiten duidelijk. Uiteindelijk heeft dit verhaal ons als team sterker gemaakt. Als tegenstanders afgeleid raken door onze technische regels, kan ik zeggen dat ze voor goed nieuws bij ons zorgen. Het zorgt ervoor dat langzamerhand hun kompas een beetje kwijtraken."