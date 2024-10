Horner looft Lawson en voert druk bij Perez op

Er bestaat nog altijd twijfel over de line-up van de Red Bull-teams voor volgend jaar. Sergio Perez stelt nog steeds teleur, en VCARB-invaller Liam Lawson maakt veel indruk. Christian Horner zet Perez nu onder druk, en hij looft de prestaties van junior Lawson.

Lawson mocht in Austin voor het eerst in een jaar tijd weer racen. Hij vervangt bij VCARB de tegenvallende Daniel Ricciardo, en op de Amerikaanse baan maakte hij veel indruk. In de sprintrace maakte hij het Fernando Alonso lastig, en in de Grand Prix gaf hij zijn visitekaartje af. Hij startte als negentiende, maar hij kwam na een sterke inhaalrace als negende over de streep. Dat betekende dus dat hij direct WK-punten had gescoord.

Perez kende op zijn beurt een veel minder sterk raceweekend. In de sprint kon hij niet schitteren, in de kwalificatie viel hij af in Q2 en in de Grand Prix kwam hij slechts moeizaam naar voren. Hij moest meerdere duels uitvechten, en hij kwam slechts als zevende over de streep. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was zeer groot, en na afloop was er veel kritiek.

Perez

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is kritisch op de prestaties van Perez. De Brit reageert teleurgesteld en hij hoopt snel verbetering te zien. Bij Motorsport.com spreekt Horner zich uit over Perez: "Hopelijk zal de steun die hij in Mexico krijgt hem een boost geven. Als je je in zo'n positie kwalificeert, verlies je zoveel tijd om voorbij de eerste auto's in de top tien te komen, dat je het daarna in de rest van het veld verliest."

Lawson

Over Lawson is Horner wel te spreken. De Red Bull-teambaas was onder de indruk van Lawsons felle duel met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Horner lacht: "Als je in je eerste race sinds je terugkeer meteen ruzie hebt en je ellebogen uitsteekt in een gevecht met Fernando, dan doe je het wel aardig. Hij heeft een uitzonderlijke race gereden. Hij was dapper, snel en dit was een uitstekende comeback voor hem."

Colapinto?

Lawson wordt veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Perez. Als dat gebeurt, heeft Red Bull een nieuwe coureur voor VCARB nodig. Gevraagd of Franco Colapinto een optie is, reageert Horner ontwijkend: "Franco trekt aandacht, dat is duidelijk." Horner heeft het liever over Lawson: "De vorm van coureurs in de Formule 2 is lastig te lezen, want sommige van die jongens stappen in en doen het geweldig in de Formule 1. Liam schitterde ook net als Franco in zijn eerste races. Dit is een goede performance van Liam, die hier nog nooit gereden had, het tegen een snelle teamgenoot opnam en van de achterkant van de grid naar P9 reed."