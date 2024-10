Dolgelukkige Leclerc hongerig naar meer: "Ons doel is de constructeurstitel"

Charles Leclerc heeft op dominante wijze de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De Monegask pakte in bocht één de leiding en kwam daarna geen seconde in gevaar. De Monegask kan zijn geluk niet op en wil met Ferrari vol voor het constructeurskampioenschap gaan.

Ferrari-coureur Charles Leclerc moest de Grand Prix in Austin aanvangen vanaf de vierde positie. Ondanks het feit dat Ferrari problemen had tijdens de kwalificatie, zag de zevenvoudig Grand Prix-winnaar kansen op de winst in de Verenigde Staten. En deze achtste overwinning uit zijn F1-carrière werd op zondagavond een feit. De Monegask kende een geweldige start van de race, profiteerde van de strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris en ging na bocht één aan de leiding van de race. Hij breidde zijn voorsprong gestaag uit en kwam eigenlijk geen seconde in de problemen, waardoor zijn derde overwinning van 2024 een feit werd. Hoe kijkt hij zelf terug op zijn race?

"Ik ben heel erg blij", vertelt de 27-jarige tegenover F1.com. "Het was geen gemakkelijk weekend tot dusver. Ik had nog geen geweldig gevoel in de auto, maar had voor de race wel het idee dat het tijdens de Grand Prix beter zou zijn, en dat was ook zeker het geval. We waren natuurlijk al snel tijdens de sprintrace, maar dachten dat McLaren en Red Bull nog een stap voorwaarts zouden zetten. Uiteindelijk hadden we alsnog de overhand."

"Het was een zeer goede eerste bocht"

De Ferrari-coureur won de race door zijn uitstekende start. Waarom ging dit zo veel beter dan gisteren? "Het was een zeer goede eerste bocht, dat was precies wat ik wilde doen. Ik had een geweldige start en wist dat het erg krap zou worden in de eerste bocht. Gisteren was ik op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, en nu profiteerde ik ervan. Dat hielp onze eerste stint ook behoorlijk, want we hadden een geweldige pace", aldus Leclerc, die daarvoor vooral zijn engineers bedankt. "De snelheid dit weekend was echt geweldig, vooral in de race. En dat komt door het harde werk van de engineers, die de laatste weken alles hebben gegeven om de auto beter te maken. De updates werken geweldig, dus het ziet er goed uit."

Constructeurstitel

Leclerc is natuurlijk dolblij met zijn achtste overwinning uit zijn carrière, maar hij is hongerig naar meer. Doordat teamgenoot Carlos Sainz bovendien als tweede eindigde heeft het Italiaanse team namelijk een grote hap uit de achterstand op McLaren en Red Bull genomen. Ferrari staat zodoende nog acht punten achter Red Bull, terwijl het gat naar McLaren nog 48 punten bedraagt. Leclerc wil dan ook vol voor de constructeurstitel gaan met Ferrari.

"Ik ben heel erg blij. Naast mijn overwinning hebben we ook nog een 1-2'tje gehaald als team zijnde. Ons doel is dan ook de constructeurstitel. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zijn in ieder geval goed begonnen aan de triple header", besluit Leclerc.