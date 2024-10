Leclerc ziet kansen: "Dan is de overwinning zeker mogelijk"

Ferrari-coureur Charles Leclerc zal de Grand Prix van de Verenigde Staten gaan aanvangen vanaf de vierde positie. Volgens de Monegask zat pole er niet in, maar hij ziet wel kansen voor Ferrari in de race. Daarvoor wijst hij naar de sprintrace van gisteren.

Het team van Ferrari zit er dit weekend goed bij in Austin. Charles Leclerc en Carlos Sainz strijden in elke sessie mee om de bovenste plaatsen, en dat terwijl de Scuderia het enige topteam is dat geen nieuwe onderdelen introduceerde in Texas. Dat betekent echter niet dat het team helemaal geen problemen kent op het Circuit of the Americas, zo vertelde Leclerc. "Op dit moment hebben we een beperking in onze auto, waardoor we tijdens de kwalificatie in eerste sector problemen kennen. Het is dit keer geen stuiterprobleem, maar het zijn vooral de bottoming en de hobbels in de eerste sector die ons veel problemen bezorgen. Het zijn nogal wat hobbels, dus dit maakt het erg lastig voor ons. En geen van de set-up opties die we bedachten, zou dat probleem oplossen", legde de Monegask na de kwalificatie uit tegenover Motorsport.com.

Problemen minder aanwezig tijdens de race

Carlos Sainz en Charles Leclerc, die derde en vierde werden, waren daardoor ook geen partij voor Lando Norris en Max Verstappen tijdens de kwalificatiesessie. Toch heeft de man uit Monte Carlo vertrouwen voor de race van vanavond, en ziet hij zelfs kansen voor een overwinning. "Maar in de race hebben we veel minder last van dat probleem. En daarom ben ik wat optimistischer over de race. Als we de racesnelheid van de sprintrace kunnen evenaren, dan is de overwinning zeker mogelijk. Ik denk echter wel dat McLaren en Red Bull hoogstwaarschijnlijk een stap vooruit hebben gezet met hun set-up, waardoor we moeten zien hoeveel vooruitgang dat betekent in rondetijden."

Verandering van aanpak?

Ferrari was op zaterdag vooral erg sterk doordat de bandenslijtage van de SF-24 redelijk in balans was. Sainz had dat al meteen door en pushte tijdens de sprintrace vanaf de eerste seconde, terwijl Leclerc koos voor een conservatievere aanpak. Hij besloot zijn banden aan het begin van de race te sparen, waar hij uiteindelijk de prijs voor betaalde, want hij liep het podium mis, terwijl zijn teamgenoot tweede werd.

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar gaf na de sprintrace direct toe dat de aanpak van zijn teamgenoot de betere was, maar is dat ook zo voor de race van vanavond? "Als coureur kun je spelen met de vraag of je degradatie aan de voorkant of degradatie aan de achterkant wilt hebben. Het hangt een beetje af van hoe je rijdt, en we zullen morgen zien hoe iedereen met de banden omgaat", legde Leclerc uit, die toch gedeeltelijk vast lijkt te houden aan zijn wat conservatievere aanpak. "Of je wel of niet kan pushen aan het begin hangt ook af van onze strategie en hoeveel ronden we moeten rijden in de eerste stint. Ik heb geleerd van [de sprint, red.] dat mijn aanpak waarschijnlijk niet het ideale was, maar we zullen proberen het ideaal te maken [in de race, red.]."