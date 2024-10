Oakes trots op samenwerking met 'passionele' Briatore

Het team van Alpine wil graag de weg omhoog in gaan zetten. Kersvers teambaas Oliver Oakes heeft een lastige opdracht, maar hij staat er niet alleen voor. Oakes is heel erg blij met de aanwezigheid van speciaal adviseur Flavio Briatore. Hij geniet van deze samenwerking.

Het team van Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De prestaties op de baan vallen tegen, achter de schermen is het onrustig en een paar weken geleden kondigde ze het einde van hun motorenproject aan. Halverwege het jaar werd voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore binnengehaald als speciale adviseur en met zijn hulp moet de weg omhoog in worden gezet. Oliver Oakes werd aangesteld als de nieuwe teambaas, en ook hij moet het team nu omhoog gaan leiden.

Baby

Het is de eerste keer dat Oakes de teambaas is van een Formule 1-team. De Britse oud-coureur is trots op de samenwerking met Briatore, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Dat ik Flavio heb, helpt me enorm. Zijn aanwezigheid zorgde er voor een groot deel voor dat ik deze reis aan wilde gaan. Zelf noem ik dit meer een project. Hij pusht mij, omdat hij het team weer naar de voorkant van de grid wil brengen. Iedereen die hem kent, weet dat het team uit Enstone voor hem als zijn baby is. We hebben allemaal onze eerste liefde, en hij schaamt zich er niet voor om Alpine zo te noemen. Dat is iets waar hij enorm veel omgeeft en dat was voor mij erg aantrekkelijk, net als werken met hem. Hij heeft immers veel ervaring."

Passie

Oakes is daarnaast van mening dat de aanwezigheid van Briatore belangrijk is voor de toekomst. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Als je in de historie kijkt naar teams die succesvol werden, dan zie je dat ze twee, drie of vier sterke leiders hadden die dezelfde kant op wilden. Normaal gesproken is dat de eigenaar met twee sterke mensen om hem heen. Als ik met Flavio en Luca de Meo praat, dan voel ik de passie van het team. Je ziet dat leeftijd dan maar een getal is en dat het meer gaat om passie."