Strijdbare Wolff kondigt update aan voor Austin

Het team van Mercedes wil het seizoen gaan afsluiten met goede resultaten. De slopende laatste fase van het seizoen gaat aankomend weekend van start in Austin. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil het jaar zo goed mogelijk gaan afsluiten en hij wil scoren in Austin.

Mercedes bevindt zich momenteel in een soort niemandsland. De Duitse renstal staat op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met ruim honderd punten achterstand op Ferrari. Mercedes heeft daarnaast een zeer grote voorsprong op nummer vijf Aston Martin. Op de baan kan Mercedes nog wel vechten met Ferrari, McLaren en Red Bull, maar meestal zijn ze net iets langzamer.

Vechten

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dit weekend te kunnen scoren op het Circuit of the Americas. De Oostenrijker kijkt vooruit op het raceweekend in de preview van Mercedes: "Dit weekend markeert de start van een intense run naar het einde van het seizoen. We hebben zes races te gaan in de komende acht weken, en we eindigen met de seizoensfinale in Abu Dhabi." Wolff wil vol de strijd aangaan: "Er is nog steeds veel om voor te vechten, en er is de kans om nieuwe hoogtepunten te creëren. We willen dit seizoen zo sterk mogelijk afsluiten, momentum opbouwen voor 2025 en we willen Lewis een zo goed mogelijk afscheid geven."

2025

In de afgelopen weken heeft Mercedes hard doorgewerkt. De Duitse renstal wil in Austin zo goed mogelijk voor de dag gaan komen: "We hebben sinds Singapore hard gewerkt, we hebben onze performance geanalyseerd en we hebben gekeken naar hoe we ons kunnen verbeteren. We nemen ons laatste updatepakket van het seizoen mee naar Texas en het is ons doel om het gat met de kop te verkleinen. Het zal ons ook bruikbare informatie opleveren met het oog op onze ontwikkelingsrichting voor 2025."