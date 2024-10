Hoge verwachtingen voor Lawson: "Moet het net zo goed doen als Tsunoda"

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het programma. Op het Circuit of the Americas verschijnt ook Liam Lawson aan de start. Lawson is bij VCARB de vervanger van Daniel Ricciardo en hij stelt dat Red Bull zeer hoge verwachtingen van hem heeft.

Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore aan de kant geschoven door VCARB. Teameigenaar Red Bull was niet helemaal tevreden en het was geen verrassing dat ze tot deze keuze kwamen. Lawson maakte vorig jaar veel indruk tijdens zijn invalbeurt, en het was dan ook de verwachting dat hij dit jaar een kans zou krijgen. Nu mag hij het seizoen gaan afmaken, en hij moet gaan presteren.

Red Bull heeft hele hoge verwachtingen van hem, en dat weet Lawson ook. De Nieuw-Zeelander is daar dan ook duidelijk over. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich hierover uit: "De verwachtingen zijn nu hetzelfde als altijd. Ze verwachten dat je presteert. Ze verwachten eigenlijk dat ik net zo goed presteer als Yuki Tsunoda. Dat is het doel van het team. Het team strijdt momenteel voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Punten scoren is dus het doel. Als we punten scoren, dan doen we het goed. Ik word al sinds ik bij Red Bull kwam op deze manier beoordeeld. Het is nu niet anders."