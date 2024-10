Winnaars krijgen opmerkelijke trofee in Austin

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Amerikaanse Grand Prix. De race op het Circuit of the Americas in Austin is een moderne klassieker, maar de winnaar krijgt geen klassieke beker. De organisatie heeft een opmerkelijke trofee onthuld.

De trofeeën voor de coureurs die op de top drie eindigen zijn ontworpen door de Italiaanse ontwerper Matteo Macchiavelli. Samen met Pirelli heeft hij een beker ontworpen die doet denken aan Mickey Mouse met een racehelm op. Volgens de organisatie van de Grand Prix beeldt het beeldje de connectie tussen een racewagen en de banden uit. Het beeldje luistert naar de naam Heroo.

Het kunstwerk moet de schoonheid, elegantie, gevoel voor snelheid en de materialen die in een Formule 1-wagen zitten representeren. Volgens de organisatie heeft Heroo zijn armen in de lucht om de vreugde te laten zien die de coureurs voelen wanneer ze een prijs ontvangen. De winnende coureur ontvangt een beker met een gouden kop. De fans reageren nog niet bepaald enthousiast. Op sociale media vragen fans zich af waar ze naar kijken, en worden de vergelijkingen getrokken met Mickey Mouse en andere tekenfilmfiguurtjes.

馃毃OFFICIAL: The trophy for the 2024 US GP has been revealed, created by Italian designer Matteo Macchiavelli.



Named ‘Heroo’ it was created in collaboration with F1 tyre supplier Pirelli. pic.twitter.com/1F3PinbNd5