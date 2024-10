Montoya: Aston Martin moet Alonso vervangen door Verstappen

Red Bull-coureur Max Verstappen wordt de laatste tijd veel in verband gebracht met een overstap naar het team van Aston Martin. Ex-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zou dit toejuichen en spoort het Britse team aan om Fernando Alonso aan de kant te schuiven voor de Nederlander.

Max Verstappen zal volgend jaar, ondanks de hardnekkige geruchten over een eventuele overstap, wel met zekerheid te bewonderen zijn bij het team van Red Bull. De Nederlander heeft een contract tot en met 2028 bij het team uit Milton Keynes, maar het is geen geheim dat het team van Mercedes al het hele seizoen jaagt op de handtekening van de drievoudig wereldkampioen Formule 1. Mercedes is echter niet het enige team waarmee de drievoudig wereldkampioen in verband wordt gebracht. Nadat Adrian Newey bekendmaakte dat hij per 1 maart 2025 aan de slag zal gaan bij het team van Aston Martin, werd de Nederlander direct in verband gebracht met een overstap naar het Britse team.Teambaas Mike Krack gaf direct aan dat de deur voor Verstappen altijd open staat, terwijl de Nederlander een toekomstige Aston Martin-overstap ook niet uitsloot.

Juan Pablo Montoya zou een overstap zeker toejuichen, want hij is van mening dat Aston Martin een ingrediënt mist om echt succesvol te worden. "Ik denk dat de vooruitzichten voor Aston Martin op de middellange termijn goed zijn. Ze gaan een geweldige plek innemen", vertelt Montoya tegenover Gambling Zone. "Ze moeten alleen de juiste chauffeur vinden die de klus kan klaren. Fernando is geweldig, maar hoe lang kan hij nog doorgaan?", vraagt de ex-Formule 1-coureur zich af.

"Fernando is geen optie voor de lange termijn"

Montoya spoort het team uit Silverstone dan ook aan om tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te vervangen door Max Verstappen. "Ik denk niet dat Lance ergens heen gaat, en Fernando is geen optie voor de lange termijn", stelt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. "Wanneer nemen ze die beslissing en zeggen ze: 'Hé, we hebben Honda, we hebben Newey. Waarom gaan we niet achter Max aan?' Dat zou betekenen dat we Max dezelfde soort deal aanbieden die Newey kreeg, maar dan een betere. Want dan is het een langetermijnproject. Dan heb je één van de beste coureurs ter wereld, zo niet de beste, dan wel de huidige beste coureur in het kampioenschap. Hoe beter hij presteert, hoe meer geld hij op de lange termijn gaat verdienen. Want het bedrijf wordt dan nog meer waard", besluit de Colombiaan.