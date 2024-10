Crashgate-grapje Ricciardo valt niet goed bij Massa

Felipe Massa is nog altijd bezig met zijn rechtszaak tegen de FIA en de Formule 1. De zaak van de Braziliaan draait om de Crashgate-zaak, en hij vindt het dan ook niet fijn als er grapjes worden gemaakt over dit schandaal. De grap van Daniel Ricciardo in Singapore vond hij niet leuk.

Massa nam juridische stappen nadat Bernie Ecclestone onthulde dat hij en de FIA al in 2008 op de hoogte waren van Crashgate. Massa is van mening dat dit hem de wereldtitel heeft gekost in 2008, en hij wil nu erkenning blijven. Twee weken geleden maakte toenmalig VCARB-coureur Daniel Ricciardo een grapje over Crashgate. Na zijn teleurstellende kwalificatie riep hij grappend dat Nelson Piquet Jr. terug moest komen.

Massa is niet heel erg blij met deze grap van de Australiër. De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur krijgt in een interview met Motorsport-Total de vraag of hij de opmerking van Ricciardo grappig vond: "Grappen zijn grappen, maar misschien is dat niet zo'n leuke grap. Grappen maken over iets dat niet correct was voor de sport is namelijk niet zo leuk. Maar ik was er niet bij, ik heb de exacte bewoording niet gehoord en ik begrijp ook dat grappen, grappen zijn. Maar het is zeker geen leuke grap, en het is natuurlijk niet leuk dat het mij is overkomen."