Zoon Ralf Schumacher haalt uit naar zijn moeder

De ruzie binnen de familie Schumacher heeft een nieuwe dimensie gekregen. Na de 'coming out' van ex-Formule 1-coureur Ralf Schumacher, reageerde zijn ex-vrouw Cora dat ze 'zich gebruikt voelde' door Ralf. Daar heeft David Schumacher nu weer op gereageerd op Instagram. Hij haalt in zijn Instagram-bericht fors uit naar zijn moeder.

Afgelopen juli postte Ralf Schumacher een foto op zijn Instagram met zijn Franse manager Etienne. Onder de post plaatste hij het bijschrift: "Het leven is het mooist wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt", zo kwam de ex-Formule 1-coureur uit de kast. Hij kreeg onwijs veel positieve reacties en kreeg veel respect van ex-collega's en andere Formule 1-prominenten.

Ralf Schumacher en zijn ex-vrouw Cora leven echter op gespannen voet sinds de bekendmaking. Cora beweerde namelijk niks te weten van de geaardheid van haar ex-man, en gaf aan dat ze zich gebruikt voelde. Ralf maakte daarop WhatsApp-berichten van vorig jaar wereldkundig, waarop duidelijk te zien was dat Cora het koppel feliciteerde. Zij kreeg toen bakken kritiek over zich heen, maar wilde per se haar onschuld bewijzen. Daarop maakte zij ook WhatsApp-berichten wereldkundig. Daarin viel te lezen dat ze vroeg waarom Etienne altijd bij Ralf is. Hierop antwoordde de voormalig coureur toentertijd het volgende: "Ja, hij is altijd bij mij. Assistent en verantwoordelijk voor alles 24/7." Onder die post schreef Cora dat ze heel wat negativiteit en haat over zich kreeg.

David Schumacher mengt zich in ruzie

Nu heeft de ruzie een nieuwe dimensie gekregen. David Schumacher, de zoon van Ralf en Cora, heeft namelijk flink uitgehaald naar zijn moeder. De Duitse coureur die actief is in de ADAC GT Masters wilde naar eigen zeggen niet over de familiezaken praten op sociale media, maar vindt dat hij moet reageren op zijn moeder, die volgens hem kampt met "mentale problemen". Dit onderbouwt hij met een gebeurtenis uit het verleden.

"Toen mijn ouders in 2015 gingen scheiden, dreigde mijn moeder ermee mijn levensdroom kapot te maken als ik niet bij haar zou gaan wonen. Dat betekende dat mijn droom om coureur te worden niet uit zou komen, aangezien ze - vanwege de gedeelde voogdij - niet langer de vereiste documenten zou ondertekenen. Omdat ze niet in de juiste mentale toestand was om voor mij te zorgen en ik niet wilde opgroeien in een omgeving waar het enige dat de hele dag telde was wat een slecht persoon mijn vader was, wilde ik gewoon niet meer bij haar zijn. Er was een incident waarbij ze me tegen mijn wil bij mijn eigen vader wilde weghalen en het liep zo uit de hand dat we de politie moesten bellen omdat ze mijn vader non-stop sloeg. De constante beschuldigingen tegen mijn vader - dat hij alles in mijn hoofd plantte en alleen maar slecht over haar praat - zijn niet eens in de verste verte waar."

De rest van het bericht van de zoon van Ralf en Cora valt hieronder te lezen.