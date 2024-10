Jos Verstappen kent uitstekende eerste dag in historische rally

Jos Verstappen heeft uitstekende eerste dag van de historische Rally van Corsica meegemaakt. De vader van Red Bull-rijder Max Verstappen sloot de eerste dag af als derde in zijn klasse en een achtste plek in het algemeen klassement.

De komende dagen neemt Jos Verstappen deel aan de 24e editie van de Toure de Corse Historique, de historische Rally van Corsica. Samen met zijn rallynavigator Renaud Jamoul rijdt hij in een Porsche 911 Carrera 3.0 RS uit 1974. In deze Porsche met 330 pk zijn Verstappen senior en Jamoul tijdens de eerste dag van de historische rally op een uitstekende derde plaats geënidigd in hun klasse (H1). In het algemeen klassement staan de Nederlander en de Belg, die met startnummer 33 rijden, op een achtste plaats.

De vader van Max geeft aan dat er nog wel wat te leren valt voor de komende dagen. "Het is niet makkelijk om aan de auto te wennen, maar het is wel heel leuk, en het is ook lastig met het water en de gladde omstandigheden. Er is veel te leren, maar we hebben er plezier in", vertelde de 52-jarige Nederlander na de tweede etappe tegenover Verstappen.com.

De komende dagen zijn er nog genoeg etappes te gaan voor Verstappen en Jamoul. De historische rally duurt namelijk vijf dagen en bestaat uit bijna 1000 kilometer. Daarvan wordt 'slechts' 386 kilometer afgelegd als getimede secties, die verdeeld zijn over zeventien klassementsproeven. De rally op het Franse eiland wordt zaterdag beëindigd in Porto-Vecchio.