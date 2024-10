Wolff positief: "Het is echt een winnende racewagen"

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De teams van Ferrari, McLaren en Red Bull zijn sneller, maar teambaas Toto Wolff ziet het steeds positiever in. Hij leeft namelijk met een goed gevoel toe naar het aankomende seizoen.

Mercedes kent een wisselvallig seizoen. In een aantal races waren ze zeer snel, maar regelmatig kennen ze ook flinke tegenslagen. Dit zorgt ervoor dat ze moeite hebben om de concurrentie van Red Bull, McLaren en Ferrari bij te houden. Mercedes wist wel drie races te winnen, en dat geeft ze een goed gevoel. Hiermee kunnen ze namelijk verder gaan werken richting 2025.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het voor volgend jaar rooskleurig in. De Oostenrijkse teambaas stelt dat hij het idee heeft dat de ontwerpers door hebben waar de wisselvallige resultaten vandaan komen. Bij Motorsport.com legt Wolff zijn positieve gevoelens uit: "Elke sessie is nu interessant, want we hebben een maatstaf van onze goede races. We kunnen dan gaan zien wat er gebeurt met de auto, wat er anders is, wat er aan de hand is met de banden en dat soort zaken. We weten heel erg goed dat deze auto genoeg pace heeft. Het is echt een winnende racewagen."