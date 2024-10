Circuitbaas COTA hoopt op komst Ricciardo: "Hij is erg geliefd in Texas"

Daniel Ricciardo zal volgende week niet als coureur deelnemen aan de Grand Prix van Amerika op het Circuit of the Americas (COTA). De rijder uit Perth werd per direct weggestuurd door Visa Cash App RB en zal vervangen worden door Liam Lawson. De circuitbaas van COTA hoopt dat de Australiër alsnog aanwezig zal zijn bij de Amerikaanse race in Austin.

Red Bull nam vorige week het besluit om Daniel Ricciardo aan de kant te schuiven. Hij wordt bij VCARB vervangen door Liam Lawson. De aankondiging kwam voor niemand als een grote verrassing, want de 35-jarige rijder nam in Singapore al met tranen in zijn ogen afscheid van de paddock.

De man uit Perth zal daarom één van zijn favoriete races van het jaar gaan missen: de Grand Prix van Amerika in Texas op COTA. Ricciardo wordt al jaren beschouwd als één van de populairste coureurs in Amerika, maar er zijn vooralsnog geen tekenen dat de goedlachse Australiër bij de Grand Prix aanwezig zal zijn. Toch hoopt Bobby Epstein, de circuitbaas van COTA, dat Ricciardo, ondanks zijn ontslag, toch aanwezig zal zijn bij de Amerikaanse Grand Prix. De Amerikaan is namelijk van mening dat de ex-VCARB-coureur ook naast de baan een enorme impact kan hebben.

"Daniel kan misschien net zo'n grote impact hebben buiten de auto als in de auto tijdens onze Grand Prix", verklaart Epstein bij ESPN. "Ik weet niet zeker of mensen kaartjes kopen om hem te zien racen als hij niet in een competitieve auto rijdt, toch? Dus als je komt omdat hij deel uitmaakt van de Formule 1-community, denk ik dat hij nog steeds op een behoorlijk betekenisvolle manier deel kan uitmaken van de Formule 1-community."

"We houden hem wel bezig"

Epstein hoopt vooral dat Ricciardo - nu hij geen coureur meer is - dan ook wat meer tijd kan maken voor de fans in Texas. "Hij is erg geliefd in Texas en ik denk dat hij het hier naar zijn zin heeft. Ik hoop dat hij zich meer beschikbaar stelt voor de fans dan anders het geval zou zijn als hij een verplichting in de auto had. Ik hoop dat hij hier nog steeds komt, want we hebben veel mensen die graag zijn hand willen schudden of een handtekening of foto van hem willen. Zie hem maar eens in de stad. We houden hem wel bezig", aldus de circuitbaas.