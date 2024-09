IndyCar gaat voor tweede keer met zachte compound op oval racen

De organisatie van de IndyCar Series heeft bekendgemaakt dat naast de gebruikelijke harde banden ook zachte banden gebruikt moeten worden tijdens de seizoensfinale in Nashville op 15 september. Op deze manier zal er meer raceactie worden gecreëerd doordat er meer "opties, strategieën en mogelijkheden zijn voor de coureurs en teams".

In de IndyCar Series hebben de teams op stratencircuits en road courses de keuze tussen twee compounds: de zachte, alternatieve band en de harde, primaire band. Hierdoor zijn er veel verschillende strategieën en mogelijkheden en is elke race een strategisch schaakspel. Op de ovals is dit echt een ander verhaal, daar hebben de teams alleen de beschikking over de hardere compound. Dat de Amerikanen voor een veel hardere band kiezen op ovals is begrijpelijk, op een oval moeten de banden namelijk extreem betrouwbaar zijn. Een klapband kan op een oval namelijk enorme gevolgen hebben voor een coureur.

Maar tijdens de seizoensfinale in Nashville - The Music City Grand Prix - hebben de coureurs op de Nashville Superspeedway de beschikking over zowel de harde als de zachte compound. Het is de tweede keer dat de zachtere band gebruikt gaat worden op een oval. Vorig seizoen werd op de oval van Gateway ook al gebruik gemaakt van de alternatieve band, en dat bleek zo succesvol dat de organisatie het aandurft om het opnieuw te doen voor de seizoensfinale van 2024.

"Op zoek naar spannendere race"

De bandentoewijzing voor het weekend is als volgt: ieder coureur krijgt zes sets harde banden en vier sets zachte banden. Teams mogen tijdens het weekend onbeperkt gebruik maken van de banden tijdens de training en kwalificatie, maar moeten minimaal één set van de harde compound en twee sets van de zachte gebruiken voor de race. Op deze manier hoopt de IndyCar een spannendere race te creëren.

“Na twee tests op de ovale van Nashville hebben we met IndyCar samengewerkt om onderscheid te maken in banden die fans en deelnemers een spannendere race zouden bieden", legt Cara Krstolic, hoofdingenieur bij Firestone, uit in het persbericht. "Om dat doel te bereiken, levert Firestone een alternatieve band voor de Music City Grand Prix. De lessen die we vorig seizoen op een oval in St. Louis hebben geleerd, hebben ook bijgedragen aan onze voorbereiding. Het doel van de alternatieve band is om significante slijtage en degradatie te hebben, wat ertoe leidt dat teams pitstopstrategieën kunnen veranderen doordat de banden kunnen slijten voor het einde van een brandstof stint. Ze zijn ook ontworpen voor de verschillende gripniveaus van de twee soorten banden om te helpen meer inhaalmogelijkheden te creëren.”

Tijdens de laatste oval races viel het op dat de coureurs lang door konden op hun banden, waardoor er soms minder spanning in een wedstrijd zat. Nu de seizoensfinale op het programma staat en Alex Palou (525 punten), Will Power (492 punten) en Scott McLaughlin (475 punten) nog kans maken op de IndyCar-titel, hoopt de organisatie op deze manier een spannende seizoensfinale te krijgen.