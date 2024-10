Wolff gaat stoppen met flirten met Verstappen

Toto Wolff flirtte dit jaar veelvuldig met Max Verstappen. De Mercedes-teambaas probeerde Verstappen los te weken bij Red Bull, maar dat mislukte. Nu Mercedes voor 2025 de line-up rond heeft, stelt Wolff dat hij gaat stoppen met het flirten met Verstappen.

Mercedes moest dit jaar op zoek gaan naar een nieuwe coureur voor 2025. Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen naar Ferrari, en Mercedes zocht een opvolger. Wolff probeerde profiteren van de onrust bij Red Bull, maar Verstappen bleef trouw aan de Oostenrijkse renstal. In Monza presenteerde Mercedes de jonge Andrea Kimi Antonelli als de opvolger van Hamilton. Hij gaat een rijdersduo vormen met George Russell.

Wolff sprak na de presentatie van Antonelli nog een aantal keren over Verstappen. Maar aan het flirten komt nu echt een einde, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Volgens mij heb ik dit al een aantal keren gezegd, maar we moeten het vertrouwen aan de coureurs geven die je in je team hebt. Ze hebben de maximale steun nodig om succesvol te zijn. Pas als alles misgaat onderzoek je andere opties. Anders ben je voor mijn gevoel buiten de deur aan het flirten, terwijl je een relatie wil laten werken. Dat werkt nooit, dus ik ga niet flirten. Alleen als ik wat wil veranderen of op zoek ben naar verandering, ga ik het gesprek weer aan. Zo werkt het bij Verstappen ook. In dat opzicht staan we aan dezelfde kant."