Piastri trots op Prost-vergelijking: "Heel eervol"

Oscar Piastri is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur maakt amper fouten, en hij heeft al twee races op zijn naam geschreven. Piastri is tevreden, en hij is heel erg trots op het feit dat mensen hem vergelijken met Alain Prost.

Piastri is pas bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse, maar hij komt al over als een ervaren rot. In Hongarije won hij dit seizoen zijn eerste Grand Prix en in Azerbeidzjan mocht hij voor de tweede keer het hoogste treetje van het podium betreden. Wat opvalt is dat Piastri amper fouten maakt, hij heeft dit seizoen nog geen rondje gemist en hij heeft als enige coureur in elke race punten gescoord.

Sommige kenners vergelijken de rijstijl van Piastri met de stijl van viervoudig wereldkampioen Alain Prost. Piastri is enorm trots op deze vergelijking, zo stelt hij in een interview met het Duitse medium Auto, Motor und Sport: "Het is een eervolle vergelijking, vooral omdat Alain Prost één van de meest succesvolle coureurs in onze sport is. Natuurlijk was ik nog niet geboren toen hij racete, dus ik heb niet het hele plaatje, maar uit wat ik voor hem hoor of lees, zie ik een paar overeenkomsten tussen ons tweeën. Prost had een zachte en soepele rijstijl. Hij was zeer precies in zijn werk. Dat herken ik bij mezelf."