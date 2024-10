Hill kritisch op afscheid van Ricciardo

Red Bull nam vorige week het besluit om Daniel Ricciardo aan de kant te schuiven. Hij wordt bij VCARB vervangen door Liam Lawson. De keuze kwam voor niemand als een grote verrassing, maar Damon Hill is van mening dat Red Bull het wat netter had kunnen aanpakken.

Ricciardo nam in Singapore met tranen in zijn ogen afscheid van de paddock. De Australiër leek te bevestigen dat hij ging vertrekken, terwijl er op dat moment nog geen officiële bevestiging was. Pas enkele dagen later kwam VCARB met een officieel bericht naar buiten. Het zorgde voor veel kritiek, want veel fans zijn van mening dat Ricciardo een eervol afscheid had moeten krijgen.

Red Bull-teambaas Christian Horner staat achter het besluit, en dat lichtte hij toe in de podcast F1 Nation. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was te gast in diezelfde podcast: "We hebben het met Christian niet echt gehad over hoe ze deze aankondiging hebben aangepakt. Het leek meer alsof er een gerucht bestond en het zo sterk werd dat men dacht dat het nieuws was. Natuurlijk bleek het waar te zijn, maar het was niet duidelijk en het kwam tot een punten waarop ze beter hadden kunnen zeggen dat het zijn laatste race was. Iedereen spreekt erover en we weten dat het gaat gebeuren, dit is de laatste race van Daniel. Als je afscheid wil nemen en hem wil complimenteren, dan is dit je kans. In plaats daarvan ging het uit als een nachtkaars."