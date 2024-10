VCARB-CEO: Red Bull overwoog voor 2024 om met één team verder te gaan

AlphaTauri onderging voor het Formule 1-seizoen 2024 een enorme metamorfose. Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing stapte over op een nieuwe identiteit, wat tevens gepaard ging met een nieuwe teamnaam: Visa Cash App RB. Volgens VCARB-CEO Peter Bayer overwoog Red Bull vóór het 2024-seizoen echter om door te gaan met slechts één team.

Vorig jaar werd bekend dat het team van AlphaTauri flink op de schop zou gaan. Het team uit Faenza, dat van 2006 tot en met 2019 door het leven ging als Toro Rosso, onderging voor 2024 een enorme metamorfose. Red Bull wilde namelijk dat het zusterteam, dat met AlphaTauri de naam van een Red Bull-kledingmerk droeg, te veel afstand had genomen van Red Bull Racing, en hoopte met een rebranding weer wat toenadering te zoeken. Het Oostenrijkse energiedranken merk besloot daarom dat de rebranding van AlphaTauri ook gepaard zou gaan met een andere teamnaam. Zodoende racet het zusterteam van Red Bull Racing nu onder de naam Visa Cash App Racing Bulls.

Eén of twee teams?

Er was toentertijd al geruchten dat Red Bull AlphaTauri zou willen verkopen. Uiteindelijk werd besloten om hiervan af te zien, ondanks meerdere aanbiedingen van onder andere Amerikaanse partijen. VCARB-CEO Peter Bayer heeft nu in gesprek met Motorsportweek toegegeven dat Red Bull serieus overwoog om AlphaTauri van de hand te doen en door te gaan met slechts één team.

"[Red Bull, red.] heeft een strategie opgesteld, want ik denk dat het geen geheim was dat ze in ieder geval aan het bespreken waren of we beide teams moesten behouden, of dat we ons gewoon op één team moesten richten en onze F1-activiteiten via Red Bull Racing moesten laten lopen", vertelt de Oostenrijker. "Maar al snel kwamen ze tot de conclusie: ‘Nee, we willen beide teams behouden’. Er zijn veel positieve punten."

"Dat was voorheen niet altijd het geval"

VCARB-teambaas Laurent Mekies voegt toe dat Red Bull echt op zoek is gegaan naar de beste manier om haar tweede team in te zetten. "Ze vonden dat ze een nieuwe start nodig hadden wat betreft de positionering van het team, zowel vanuit het oogpunt van de identiteit als vanuit het oogpunt van concurrentievermogen", legt de Fransman uit. "Wat ze ons vertelden, is dat ze een hoop geweldige ideeën hadden over wat ze wilden doen met dit tweede team. Maar het eerste [wat Red Bull zei, red.] is dat P8, P9 en P10 niet werken. Want wat onze boodschap ook is, als we achteraan de grid staan, zullen we moeite hebben om die boodschap over te brengen als aanvulling op iets dat we niet al doen met het team [Red Bull Racing, red.] dat elke race wint."

Mekies vervolgt zijn verhaal: "Het tweede wat ze ons vertelden was: 'Er zijn heel, heel duidelijke regels, kunnen we er alsjeblieft naar kijken en de twee teams beschouwen als eigendom van één entiteit. Je concurreert met elkaar, maar kunnen we tenminste, waar de regels het toestaan, kijken of het zinvol is om alles te doen wat de regels ons toestaan'. Wat voorheen niet altijd het geval was", besluit de 47-jarige teambaas.