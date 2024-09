'Alpine neemt belangrijke beslissing over toekomst motorenproject'

De kans is groot dat Alpine in de toekomst geen fabrieksteam meer is. Ze denken er serieus over na om het motorenproject stop te zetten. Het lijkt er sterk op dat het plan om te stoppen met project vandaag gevalideerd kan gaan worden. Dit brengt het einde van de motoren een stap dichterbij.

Het team van Alpine beleeft een lastig seizoen. Het is onrustig achter de schermen van het team en veel belangrijke namen zijn al vertrokken. Enkele maanden geleden kwamen de eerste geruchten over het einde van het motorenproject naar buiten. Al snel werd duidelijk dat de kopstukken van Renault en Alpine serieus bezig waren met dit plan. Dit leidde tot grote woede op de motorenfabriek in het Franse Viry-Chatillon.

Volgens het Franse medium AutoHebdo wordt er vandaag weer een belangrijke stap gezet. Het transformatieplan wordt volgens het medium namelijk vandaag gevalideerd. Er zou nog niet zijn gesproken met de vertegenwoordigers van het personeel en er moet nog een stemronde gaan plaatsvinden. Het lijkt er echter sterk op dat ze definitief gaan stoppen met de eigen motoren. Vanaf 2026 wordt Alpine dan een klantenteam en gaan ze rijden met klantenmotoren. Het is nog niet duidelijk met wie ze gaan samenwerken, maar de naam van Mercedes werd eerder genoemd door verschillende media.