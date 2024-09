Andrea Stella snapte niks van negatieve reeks Norris: "Feiten waren niet zo duidelijk"

Lando Norris heeft met zijn overwinning in Singapore niet alleen de achterstand op titelrivaal Max Verstappen verkleind, maar de Brit rekende ook af met een 'vloek'. De 24-jarige McLaren-coureur behield namelijk voor het eerst in zijn carrière de leiding in de eerste ronde, nadat hij vanaf pole was vertrokken. Volgens teambaas Andrea Stella is er echter nooit een duidelijk probleem gevonden.

McLaren-coureur Lando Norris startte op het Marina Bay Street Circuit voor de zesde keer in zijn F1-carirère vanaf pole position, en de grote vraag was toch wel: gaat Norris na de eerste ronde nu wel een keer aan de leiding van de race? De man uit Bristol raakte namelijk bij zijn vijf eerdere starts vanaf P1 telkens de leiding kwijt in de eerste ronde, en ook bij zijn sprintpole in China was dat het geval.

In Singapore doorbrak Norris deze negatieve reeks eindelijk. Hij kende een goede start vanaf P1, hield gemakkelijk de leiding en breidde vanaf daar zijn leiding in de race steeds verder uit. Het leek er zelfs even op dat de Brit, die met een kleine 21 seconden voorsprong op titelrivaal Verstappen over de finish kwam, zijn eerste Grand Slam in de Formule 1 ging behalen. Norris had namelijk de pole position bemachtigd in Singapore en reed van start tot finish aan de leiding, maar zag zijn snelste ronde in de 62e en laatste ronde van de race afgepakt worden door Daniel Ricciardo.

Geen duidelijk probleem

McLaren-teambaas Andrea Stella snapt echter niet waarom Norris deze reeks had, want er werd na grondige analyses nooit een duidelijk probleem gevonden door McLaren. "Ik ben het er niet mee oneens dat de start en de algehele aanpak van de eerste bocht van de eerste ronde op het eerste gezicht een kans [op verbetering, red.] voor Lando leken te zijn", vertelde Stella tegenover Motorsport.com. "Maar nadat we als groep, inclusief Lando, een analyse hadden gemaakt, hebben we elke start en elke eerste ronde van het seizoen doorgenomen. En eerlijk gezegd hebben we nog niet gemerkt dat Lando, zelfs niet in de gevallen waarin hij vanaf pole position startte en niet op P1 stond aan het einde van de eerste ronde, veel had ingeleverd op het gebied van prestaties."

McLaren geeft zichzelf de schuld

Zo heeft het team uit Woking ook de starts van Norris in Barcelona (waar de McLaren-rijder in ronde één terugviel van P1 naar P3) en in Zandvoort (waar Verstappen Norris al passeerde voor bocht één) bekeken. Ook daar kwam uit dat Norris niks te verwijten viel.

"We hebben Barcelona bekeken en we dachten dat Russell ook naar P1 zou zijn gegaan als Lando iets anders had geprobeerd. Er waren [tijdens andere races, red.] wat kansen in termen van uitvoering van de start, maar we erkennen dat dat ook aan de kant van het team lag. Ik denk bijvoorbeeld dat het Zandvoort was, de race waarin beide auto's koude banden hadden vanwege een probleem vanuit het team. Beide auto's hadden dan ook geen geweldige start. Dus ik denk dat het er op het eerste gezicht op leek dat Lando daar een significante kans had. Eigenlijk waren de feiten niet zo duidelijk."