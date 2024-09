Ricciardo twijfelt over racen in andere series: "Zal ik er dan voldoening uit halen?"

Daniel Ricciardo is per direct weggestuurd bij Visa Cash App RB. Hiermee lijkt zijn Formule 1-carrière tot een einde te zijn gekomen, maar er zijn nog tal van andere raceklassen waar de Australiër aan deel kan gaan nemen. Hij twijfelt er echter aan of dit hem nog wel voldoening zal geven.

Red Bull Racing maakte gisteren wereldkundig dat Daniel Ricciardo niet langer in de VCARB01 zal rijden. De Australische coureur, die vervangen zal worden door Liam Lawson, beleefde een teleurstellend seizoen in de koningsklasse van de autosport, en wist afgelopen weekend al dat hij zijn (voorlopig) laatste Formule 1 Grand Prix had gereden. En het is nog maar de vraag of we de populaire coureur ooit nog terug gaan zien in de Formule 1.

"IndyCar maakt me nog steeds bang!"

Helmut Marko zei eerder al in gesprek met Motorsport-Total dat hij verwacht dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar zijn helm aan de wilgen zal gaan hangen, omdat hij hem niet in een andere raceklasse ziet rijden. Ricciardo is tegenover het Amerikaanse medium RACER ingegaan op de vraag of hij zichzelf in een andere raceklasse dan de Formule 1 ziet. De Australiër overweegt het wel, maar heeft nog niets specifieks in gedachten.

"IndyCar maakt me nog steeds bang!", begint Ricciardo zijn verhaal. "Ik bedoel, ik heb erover nagedacht omdat ik er een paar jaar geleden ook over nadacht toen ik wist dat ik het Formule 1-seizoen 2023 niet zou starten. Ik weet het niet. Ik weet dat ik nog steeds een deelnemer ben. Ik weet dat ik nog steeds veel vuur in me heb. Misschien dat die jeuk wordt gekrabd door iets anders te doen, ik weet het niet. We zullen zien.

Voldoening

De 35-jarige uit Perth vraagt zich vooral af of hij nog voldoening kan halen uit het racen in een andere raceklasse, nadat hij in de Formule 1 aan de top heeft meegestreden. "Het is moeilijk. Zelfs als je het hebt over in de sport zitten en af ​​en toe vechten voor een tiende plek. Misschien is het hetzelfde met het doen van een andere serie, zonder disrespect voor andere series. Ik ben een fan van NASCAR en veel andere vormen van motorsport, maar omdat ik daar [aan de top van de Formule 1, red.] ben geweest en de hoogtepunten heb meegemaakt, zal ik dan echt voldoening halen uit het doen van iets anders?"

Hij vervolgt zijn verhaal: "Daarnaast heb ik ook geen garantie dat ik geweldig zal zijn als ik iets anders doe. Gaat dat echt de honger stillen en me geven wat ik wil? Ik weet het niet. Ik zou waarschijnlijk meer nee dan ja zeggen", besluit de Australiër.