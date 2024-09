Mekies legt keuze voor Lawson uit: "Natuurlijke overgang"

Het team van VCARB kwam op donderdag met groot nieuws naar buiten. Ze hebben besloten Daniel Ricciardo aan de kant te schuiven en hem te vervangen door Liam Lawson. VCARB-teambaas Laurent Mekies legt uit waarom ze Lawson deze kans willen geven.

Het was voor niemand een verrassing dat Ricciardo aan de kant zou worden geschoven. In Singapore nam hij op emotionele wijze afscheid van iedereen in de paddock en Lawson stond al geruime tijd klaar om zijn kans te pakken. Vorig jaar mocht de Nieuw-Zeelander al invallen toen Ricciardo geblesseerd was geraakt tijdens de training in Zandvoort. Lawson maakte toen een zeer sterke indruk.

VCARB-teambaas Laurent Mekies bedankte Ricciardo voor zijn harde werk. Hij stelt dat het team Ricciardo gaat missen, op de site van VCARB richt hij zich daarna tot Lawson: "Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om Liam te verwelkomen. Hij kent het team goed, heeft vorig seizoen voor ons gereden en hij kon goed omgaan met moeilijke omstandigheden. Daarom betreft het een natuurlijk overgang. Het is geweldig om jong talent de volgende stap te zien zetten in de Red Bull-familie. We kijken ernaar uit om de koppen bij elkaar te steken en om ons samen op de rest van het seizoen te focussen."