Dubbel gevoel bij Lawson: "Singapore was geen leuk weekend"

Het team van Visa Cash App RB maakte gisteren bekend dat ze Liam Lawson een kans geven voor de rest van het seizoen. Hij vervangt Daniel Ricciardo, die afgelopen weekend emotioneel afscheid nam in Singapore. Lawson geeft toe dat dit voor hem een heel dubbel weekend was.

In Singapore werd duidelijk dat Ricciardo bezig was met zijn laatste raceweekend in de Formule 1. Na de race stapte hij emotioneel uit zijn auto en nam hij in de paddock afscheid van de aanwezigen. VCARB kwam pas op donderdag met een officiële bevestiging van het nieuws. Ricciardo zal worden vervangen door Lawson, die afgelopen weekend ook aanwezig was in Singapore.

Dubbel gevoel

Voor de jonge Nieuw-Zeelander was het een vreemd weekend. Bij VCARB wist iedereen immers wat eraan zat te komen. In een interview met de Nieuw-Zeelandse radiozender Newstalk ZB legt Lawson zijn gevoel uit: "Singapore was zeker geen leuk weekend voor me. We wisten allemaal wat er ging gebeuren. Maar Daniel is ook altijd heel erg goed voor me geweest, op veel verschillende manieren. Toen ik vorig jaar mocht invallen en zelfs dit seizoen, is hij nooit iemand geweest waarvan ik het gevoel heb gehad dat ik met hem in competitie was of zo. Hij heeft het nooit zo over laten komen. Dus het was zeker geen fijn gevoel."

Geen verrassing

De promotie van Lawson komt voor niemand als een verrassing. Het gonsde al het hele jaar van de geruchten. Voor de Nieuw-Zeelander zelf kwam dit dan ook niet uit de lucht vallen: "Het was al heel erg lang het plan dat het deze kant op zou gaan. Ik had natuurlijk ook een datum in mijn contract staan en daar moest aan worden voldaan. Een paar weken geleden vertelden ze me wat er ging gebeuren en niet lang daarna werd het vastgesteld."