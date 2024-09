Horner komt met emotionele afscheidsboodschap voor Ricciardo

Gisteren werd bekend dat Visa Cash App RB per direct afscheid neemt van Daniel Ricciardo. Het vertrek hing al een tijdje in de lucht, maar toch kwamen er veel emotionele reacties naar buiten. Red Bull-teambaas Christian Horner komt met een emotioneel dankwoord.

Horner en Ricciardo werkten jarenlang samen bij het team van Red Bull Racing. De Red Bull-teambaas was een groot voorstander van de terugkeer van Ricciardo bij de Red Bull-familie, maar ook hij moest concluderen dat de Australiër niet goed genoeg meer was. Ook Horner wist dat het vertrek in de lucht hing, maar dat betekent niet dat hij Ricciardo niet gaat missen.

Horner reageerde op het nieuws in een uitgebreid bericht op Instagram. Bij een serie foto's schrijft Horner een emotionele boodschap: "Vanaf het moment dat je arriveerde bij Red Bull was het duidelijk dat je veel meer was dan een coureur. Je constante enthousiasme, je gevoel voor humor en je houding zullen een onuitwisbare erfenis achterlaten bij het team in Milton Keynes en de rest van de Formule 1. Dankjewel voor je zeges, het lachen, de liedjes én ik wens dat ik dat ook van de shoeys zou kunnen zeggen! Je zult altijd een speciaal onderdeel blijven uitmaken van de Red Bull-familie."