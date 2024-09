Sauber-talent kiest voor nieuw Formule E-avontuur

Sauber-junior Zane Maloney heeft zijn volgende stap aangekondigd. De coureur uit Barbados werd eerder dit jaar gezien als een outsider voor een Formule 1-zitje, maar dat gaat niet gebeuren. Hij heeft een contract getekend bij het team van Abt in de Formule E.

Maloney wordt de teamgenoot van Lucas di Grassi bij het team van Lola Yamaha Abt. Lola maakt een comeback in de autosport en ze hebben gekozen voor de Formule E. Maloney gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe project en hij heeft een contract getekend voor het nieuwe seizoen dat op 7 december van start gaat in Brazilië. Voor Maloney wordt het zijn eerste seizoen in de Formule E.

De coureur uit Barbados rijdt momenteel nog in de Formule 2. Hij begon sterk aan het seizoen, maar hij is inmiddels teruggezakt naar de derde plaats in het kampioenschap. Maloney is daarnaast als juniorcoureur verbonden aan het team van Sauber en hij fungeert dit jaar ook als reservecoureur. Hij werd gezien als een mogelijkheid voor 2025, maar inmiddels lijkt de strijd voor het tweede Sauber-stoeltje voor 2025 te gaan tussen Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto.