Red Bull-talent Maloney stapt over naar Sauber

Het team van Stake F1 Team (Sauber) heeft vandaag een nieuwe reservecoureur gepresenteerd. De Zwitserse renstal heeft een opvallende keuze gemaakt. Zane Maloney is vanaf nu reservecoureur van het team en hij wordt ook onderdeel van de Sauber Academy.

Maloney was vorig jaar nog onderdeel van het Red Bull Junior Team. De coureur is afkomstig van Barbados en hij reed vorig jaar in de kleuren van Red Bull in de Formule 2. Hij blijft nu actief in de Formule 2 en hij gaat rijden voor het team van Rodin, dit keer zal hij dus gaan rijden in de kleuren van Stake F1 Team. Maloney zal ook gaan fungeren als reservecoureur, hij gaat deze taak delen met Theo Pourchaire.