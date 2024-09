“ Ricciardo ziet nieuwe reserverol niet zitten.”

De kans is groot dat Daniel Ricciardo in Singapore zijn laatste race heeft gereden. De Australiër stapte geëmotioneerd uit zijn auto en hij reflecteerde op zijn loopbaan. Ricciardo laat weten dat hij het niet ziet zitten om aan de slag te gaan als een reservecoureur.

Ricciardo kreeg dit seizoen een tweede kans in de Formule 1. Eind 2022 moest hij vertrekken bij McLaren en werd hij aangesteld als de nieuwe derde coureur van zijn oude liefde Red Bull. Toen Nyck de Vries teleurstelde bij het zusterteam, kreeg Ricciardo daar een kans. Zijn resultaten waren matig, maar toch kreeg Ricciardo voor dit jaar een contract bij Visa Cash App RB. Nu zijn resultaten weer tegenvallen, lijkt Red Bull hem te gaan vervangen door Liam Lawson.

Logisch

Hoe de toekomst van Ricciardo er uitziet, is nog niet duidelijk. Het is logisch dat hij in beeld kan komen voor een nieuwe reserverol, maar aan de internationale media laat Ricciardo weten dat hij daar niet op zit te wachten: "Nee. Vorig jaar was het natuurlijk logisch om een voet tussen de deur te hebben en het grotere plaatje was om weer terug te keren bij Red Bull. Als ik dat nu weer zou moeten doen, dan denk ik niet dat dat mijn loopbaan gaat herstarten."

Leeftijd

Ricciardo is één van de oudere coureurs van het veld, en er breekt langzaam een nieuwe generatie coureurs door. Hij ziet dit dan ook als redenen om niet voor een nieuwe reserverol te gaan: "Ik ben inmiddels 35 jaar en ik heb in de afgelopen jaren wel gezien dat ik snelheid heb, maar het is duidelijk moeilijker geworden voor mij om dat elk weekend te laten zien. Misschien speelt leeftijd daar wel mee. Ik denk dat het zeker makkelijker voor me was als ik nog 25 was."