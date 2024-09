Leclerc durft nog te dromen van constructeurstitel

Het team van Ferrari is bezig met een redelijke fase van het seizoen. Ze zijn onderdeel van de kopgroep, maar McLaren en Red Bull zijn sneller. Charles Leclerc is tevreden en de Monegaskische coureur heeft de constructeurstitel dan ook nog niet uit zijn hoofd gezet.

Ferrari en Leclerc konden afgelopen weekend geen grote rol spelen in het verloop van de race in Singapore. De Monegask kwam als vijfde over de streep, maar hij kon niet in de buurt komen bij het podium. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari momenteel op de derde plaats. De achterstand op koploper McLaren is niet heel erg groot en bedraagt momenteel 75 WK-punten.

Leclerc blijft echter realistisch. De Monegask weet dat zijn werkgever niet het snelste team is, maar hij wil ook niet opgeven. In gesprek met Motorsport.com legt Leclerc zijn mening uit: "Ik denk dat als we constant blijven en we geen kansen meer vergooien, we tot en met het einde mee kunnen doen. Hopelijk levert het ons de constructeurstitel op. Maar op pure pace denk ik niet dat we al op het niveau zijn om het gevecht voor de constructeurstitel aan te gaan. Daarom denk ik ook dat we niet midden in het gevecht zitten, maar als McLaren en Red Bull fouten maken dan denk ik dat we in het gevecht mee kunnen doen."