Alonso vestigt hoop op updates: "Hopelijk helpt ons dat aan meer performance"

Fernando Alonso heeft zich afgelopen weekend in Singapore opnieuw kritisch uitgelaten richting zijn team. De Aston Martin-rijder zei dat het ontwikkelingstempo 'opgeschroefd moet worden' en riep de fabriek op tot actie. In Austin zullen er updates gaan komen en de Spanjaard verwacht er veel van.

De afgelopen twee Grands Prix verliepen voor Fernano Alonso erg fijn. De Spanjaard kwalificeerde zich tweemaal keurig als zevende en finishte op P6 (in Bakoe) en op P8 (in Singapore). Toch was de tweevoudig wereldkampioen erg kritisch op zijn team. De AMR24 is volgens hem "niet goed genoeg", en er moet met het oog op 2025 een schepje bij gedaan worden, stelde de Aston Martin-rijder.

Je zou denken dat de Spanjaard na twee finishes in de top acht tevreden zou zijn. Zeker na de terugval die Aston Martin gehad heeft vanaf de Grand Prix van Monaco. Alonso eist echter meer en wijst ook naar de traditionelere circuits die aan het einde van het seizoen staan. Hij denkt dat de huidige AMR24 daar minder uit de verf zal komen in vergelijking met de staretncircuits in Bakoe en Singapore. "Ik denk dat de laatste stratencircuits - Baku en hier [Singapore, red.] - me bepaalde kansen gaven", verklaart hij tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we [daar, red.] de lat hoger moeten leggen. Er komen wat nieuwe onderdelen aan, hopelijk helpt ons dat aan wat meer performance."

Alonso verwacht veel van de updates die tijdens het Grand Prix-weekend in Austin geïntroduceerd zullen worden. "Ik denk niet dat de auto's waarin we het seizoen afmaken heel anders gaan zijn dan waar we volgend jaar in beginnen. Ik zie weinig revolutionairs bij de andere teams. Voor ons is het nu zaak om de goede richting te kiezen", besluit de 43-jarige.