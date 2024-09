"Coulthard looft 'briljante' Verstappen na knappe prestatie in Singapore".

Max Verstappen wist afgelopen weekend dat hij de schade moest beperken in Singapore. Hij kende een goed raceweekend en kwam als tweede over de streep. David Coulthard is van mening dat Verstappen het goed heeft gedaan, en hij stelt dat de Nederlander briljant was.

Het stratencircuit van Marina Bay was in de afgelopen jaren geen succesvolle plek voor Red Bull. Verstappen benaderde het weekend dan ook voorzichtig, en hij stelde dat hij de schade moest beperken. Na een tegenvallende vrijdag wisten hij en Red Bull de weg omhoog in te zetten. In de kwalificatie noteerde Verstappen de tweede tijd en in de race kwam hij op die positie over de streep. Zijn achterstand op Lando Norris was groot, maar Norris kon niet ver inlopen in het wereldkampioenschap.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard vindt dat Verstappen het goed heeft gedaan in Singapore. De Schot is complimenteus in zijn analyse voor Channel 4: "Red Bull begon met een set-up die eigenlijk gebaseerd was op de moeilijkheden van vorig jaar. Het werkte niet en ze gingen terug naar iets wat meer in hun window lag. Max was briljant om er een ronde voor de eerste rij uit te persen. Misschien was het anders geweest als Oscar Piastri geen moeilijkheden had gekend, maar de stopwatch liegt simpelweg niet. De grid was wat het was en de tweede plaats was het beste waar ze op konden hopen."