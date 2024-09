Wolff vindt snelste ronde Ricciardo geen 'dirty play'

McLaren kende een sterk weekend in Singapore. Na afloop van de race waren ze echter ook boos, want ze plaatsten hun vraagtekens bij de snelste ronde van Daniel Ricciardo. Toto Wolff begrijpt niet waar men bij McLaren boos over is, hij stelt dat er geen sprake is van dirty play.

In de slotfase van de race haalde het team van VCARB Ricciardo naar binnen voor een vers setje softs. Hij reed de snelste ronde, en daardoor kon McLaren-coureur Lando Norris geen extra puntje bijschrijven. VCARB is het zusterteam van Red Bull Racing, en direct gingen er complottheorieën rond. Ricciardo's snelste ronde kwam Max Verstappen immers wel goed uit in de titelstrijd.

Bij McLaren willen ze gesprekken gaan voeren over dit onderwerp, maar ze krijgen weinig steun. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet geen problemen, zo stelt hij in gesprek met de internationale media in Singapore: "Ik denk dat je alle strategieën in moet zetten die je tot je beschikking hebt. Ik denk niet dat er hier sprake is van dirty play. Totaal niet zelfs. Het kampioenschap kan op basis van één punt beslist gaan worden en dit was ook niet in strijd met de regels. De coureurs waren ook niet oneerlijk naar elkaar toe. De hele situatie is dus gewoon no big deal."