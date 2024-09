VCARB-teambaas ontkent complot bij snelste ronde Ricciardo

In Singapore ontstond er ophef over de snelste ronde van Daniel Ricciardo. Door de snelste ronde van de VCARB-coureur liep Lando Norris het extra puntje mis. Bij McLaren wezen ze naar de banden met Red Bull, maar volgens teambaas Laurent Mekies is dat grote onzin.

Het team van McLaren plaatst al langer vraagtekens bij de banden tussen Visa Cash App RB en Red Bull. Beide teams hebben dezelfde eigenaar, en daar is McLaren niet zo blij mee. Aangezien McLaren-coureur Norris de grootste titelrivaal is van Max Verstappen, ontstonden er vraagtekens over de snelste ronde van Ricciardo. Doordat de Australiër de snelste ronde reed, liep Norris het extra puntje mis. Direct na de race vroeg men bij McLaren zich af of Red Bull dit aan VCARB had gevraagd.

Bizar weekend

Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies kan niets met die beschuldigingen. Ricciardo reed in Singapore mogelijk zijn laatste race, en Mekies laat aan Motorsport.com weten dat dit hiermee te maken had: "Je moet die jongen de credits geven. Hij maakte een bizar weekend mee. Hij heeft het gehele weekend professioneel gewerkt, in en naast de auto. Ook al werd de druk hoger en hoger en hoger. Die jongen begint de race vanuit het achterveld, hij knokte elke ronde, zette goede rondetijden neer, maar was niet in staat om in te halen. We dachten dat dit het juiste was om te doen, om hem die kans te geven in de context van het weekend dat hij doormaakte."

Geen complot

Mekies kan dan ook helemaal niets met de geruchten over een soort complot. De Franse teambaas is duidelijk: "Het is simpelweg zo dat we die jongen een kans geven in wat een bizar weekend voor hem was. Geef hem de kans om een goede tijd op de klokken te zetten en het weekend met een god gevoel af te sluiten." Mekies stelt dat deze actie voorafgaand de race niet werd besproken: "Uiteraard niet. Je hoopt altijd op een goed getimede Safety Car zodat je weer kunt mee doen om de punten. Anders ga je niet racen. Daarom begonnen we op de softs. Dit is niet iets wat je voor de start plant. Nadat we zagen hoe zwaar de race was, hoe zinloos het was voor hem om achteraan te blijven knokken, besloten we dat dit het juiste was om te doen."