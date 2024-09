Gewaagde strategie levert Carlos Sainz P7 op

Carlos Sainz moest de Grand Prix van Singapore door een crash in Q3 starten vanaf P10. De Spanjaard had erg veel moeite om door het veld te komen, maar werd geholpen door een gewaagde strategie van Ferrari. Dat leverde hem uiteindelijk P7 op.

Het Grand Prix-weekend in Singapore is er voor Carlos Sainz niet een om over naar huis te schrijven. De 30-jarige Ferrari-rijder worstelde het hele weekend flink met zijn SF-24 en was een stuk trager dan teamgenoot Charles Leclerc. Dit kwam tijdens de kwalificatie nog maar eens op een pijnlijke manier tot uiting. De Madrileen parkeerde zijn bolide namelijk hard in de muur, nog voordat hij aan zijn eerste run begonnen was.

Ferrari-strategie pakt goed uit

Hierdoor moest Sainz zich tijdens de race gaan opwerken vanaf P10. Dit ging echter zeer moeizaam voor de man uit Madrid. Nadat hij bij de start een twee plekken verloor, kwam hij maar niet door het middenveld heen. Hierop besloot Ferrari voor een gewaagde strategie te kiezen. Sainz, die op de mediums was gestart, werd al in ronde dertien naar binnen geroepen voor zijn eerste en enige pitstop, en moest de race, die nog 49 rondes zou duren, uit gaan rijden op de harde band. Deze strategie pakte geweldig uit, doordat de undercut erg goed bleek te werken. Zodoende werkte de Spanjaard zich op naar P6. Dit werd uiteindelijk P7 omdat hij teamgenoot Leclerc, die veel betere banden had, aan zich voorbij moest laten gaan.

Na de race is Sainz zijn team erg dankbaar voor de uitstekende strategie. "Ja, ik denk dat wat er uiteindelijk met Checo [Perez, red.] gebeurde, ook met ons had kunnen gebeuren", verklaart Sainz tegenover Viaplay. "Zij stopten veel later en dan blijf je vastzitten in het middenveld. Wij namen de gok en besloten te kiezen voor een gewaagde, vroege pitstop. We hebben het goed uit weten te voeren, waardoor ik tot het einde van de race door kon. Het was de laatste twintig rondjes erg saai, maar we konden zo wel als zevende over de finish komen", besluit de drievoudig racewinnaar.