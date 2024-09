Zware avond voor Perez: "Het was onmogelijk om in te halen"

Sergio Perez kende een tegenvallende race in de straten van Singapore. Op het circuit van Marina Bay had hij het lastig om door het veld heen te komen, en kwam hij niet verder dan de tiende plaats. De teleurstelling bij Perez was groot na afloop van de race.

Na een mislukte kwalificatie moest Perez de race vanuit het middenveld gaan beginnen. Hij wist zich niet naar voren te vechten, en daardoor kon hij Red Bull ook niet helpen in het constructeurskampioenschap. Perez zat zeer lang vast achter de Haas van Nico Hülkenberg, en hij kon de Duitser niet inhalen. Het zorgde er zelfs voor dat Perez in zijn spiegels moest kijken vanwege de naderende Franco Colapinto.

Het was een teleurstellend resultaat en Perez was dan ook niet blij met zichzelf. Met een diepe zucht keek hij terug op de race voor de camera van Viaplay: "Het was teleurstellend en we verloren de kans om een undercut uit te voeren bij een aantal auto's, zoals je ook zag met Carlos. Het is heel erg jammer, en het was ook echt onmogelijk om een auto in te halen." Perez had het ook zwaar met zijn auto: "Ik had heel erg veel last van het gehobbel van de auto. Het werd maar niet minder en ik had er heel erg veel moeite mee."