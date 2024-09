Norris moest vechten voor pole: "Het was lastig"

Lando Norris heeft de pole position voor de Grand Prix van Singapore veroverd. De Brit had het 'lastig' in de kwalificatie, maar trok na een rode vlag in Q3 toch aan het langste eind.

McLaren-rijder Lando Norris leek voorafgaand aan de kwalificatiesessie dé grote favoriet voor P1. De Brit was in de derde training veel sneller dan de rest, maar dat bleek geen garantie voor een gemakkelijke pole. Tijdens de kwalificatie stond de 24-jarige verassend flink onder druk van titelrivaal Max Verstappen, die zijn grootste uitdager leek voor de pole. Maar onder die druk bezweek Norris niet, want hij ging, na een rode vlag in Q3 door een crash van Carlos Sainz, toch met de pole aan de haal. Hoe kijkt de tweevoudig Grand Prix-winnaar terug op zijn kwalificatie?

"Het was lastig", vertelt Norris na afloop van de sessie tegenover F1.com. "Vooral gedurende de kwalificatie had ik het lastig om veel progressie te boeken en rondetijd te vinden. Veel mannen om me heen leken steeds sneller en sneller te worden, en ze begonnen me steeds meer onder druk te zetten. Aan het einde hadden we natuurlijk ook maar één ronde, en gelukkig was die goed genoeg voor pole, dus daar ben ik blij mee. Zeker hier in Singapore. Het geeft een goed gevoel. Ik voel me het hele weekend al goed en heb veel vertrouwen. Ik had misschien niet zoveel vertrouwen tijdens de kwalificatie, maar we hebben gedaan wat we moesten doen", aldus de man uit Bristol.

"Ik hou er wel van"

Door de crash van Carlos Sainz in Q3 moest Norris zijn eerste ronde afbreken. Hij reed zowel in de eerste als in de tweede sector de snelste tijd, maar kon zijn ronde niet afmaken door de crash van de Spanjaard. Na de rode vlag had de McLaren-rijder dus maar één ronde om de pole te pakken. Hoe lastig was dat?

"Ik hou er eerlijk gezegd wel van", vertelt Norris. "Het zorgt ervoor dat je hartslag door blijft gaan en het is gewoon leuk. Mijn ronde was niet zo goed als mijn ronde voor de rode vlag, dus er zat nog wel iets meer in. De auto voelt erg goed, en als dat het geval is en je hebt ook vertrouwen, dan kan je pushen en weer een goede tijd neerzetten. Ik heb gedaan wat ik moest doen, en ik kijk ernaar uit wat we morgen kunnen doen."

Tijdens zijn laatste run was Norris een stuk langzamer in sector één in vergelijking met zijn afgebroken rondje. De Brit wist echter wat er mogelijk was en hield zijn hoofd koel. "Ik had er vertrouwen in dat we snel waren en dan hoef je ook niet over de limiet te gaan. Ik kon gewoon blijven doen wat ik het hele weekend al doe. Dat is een fijn gevoel, dat ik niet over de limiet van auto heen hoef te pushen. Maar het is wel tricky, want de auto beweegt veel door het hobbelige asfalt. Je kan zomaar een meter te laat remmen uit het niks. Als je dan gaat 'overdriven', kan je daarvoor de prijs betalen, maar ik hield mijn hoofd koel en deed wat ik moest doen", besluit de man uit Bristol.