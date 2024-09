Verstappen kraakt taakstraf voor schelden: "Het is bizar"

Max Verstappen kende vandaag een bijzondere dag in Singapore. Zijn resultaten in de vrije trainingen vielen tegen, maar het ging vooral om zijn taakstraf voor het schelden in de persconferentie. Hij wil er niet te veel over kwijt, maar hij stelt wel dat het bizar is.

Verstappen gebruikte op donderdag het woordje 'fucked' om zijn auto in Bakoe te omschrijven. Ja afloop van de eerste vrije training op vrijdag werd hij naar de stewards geroepen om zijn taalgebruik te bespreken. Daar besloot men een opmerkelijke straf uit te delen aan de Nederlander. Hij krijgt namelijk een soort taakstraf, waarvan onduidelijk is hoe hij die moet uitvoeren.

Verstappen wil er na afloop van de tweede vrije training niet al te veel over kwijt. Bij De Telegraaf deelt hij zijn reactie: "Het is misschien beter als ik daar niets over zeg. Alles wat ik daar over zeg verdient de aandacht eigenlijk niet." Even later laat hij toch iets meer los over de zaak: "Ik vind het allemaal bizar." Opvallend genoeg gebruikte Kevin Magnussen precies dezelfde vloek tijdens een persmoment. Hij kreeg echter geen straf aan zijn broek. Verstappen haalt zijn schouders op: "Hij zei dat niet in een persconferentie, dat is blijkbaar het verschil. Hier kunnen we blijkbaar wel schelden. De volgende keer moet je me niets meer vragen tijdens een persconferentie en dan kunnen we hier ons verhaal doen."