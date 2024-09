Teams komen met kleine updates in Singapore

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder in Singapore. De race in de Aziatische stadstaat is altijd zeer zwaar en lastig te vergelijken met andere wedstrijden. De teams komen dit weekend dan ook niet met grote updates, veel van hen doen het zelfs zonder nieuwe onderdelen.

De teams van Mercedes, Sauber en Haas introduceren dit weekend geen nieuwe onderdelen. Veel van de andere teams kiezen alleen voor updates gericht op dit circuit. Het team van Red Bull Racing heeft bijvoorbeeld een update doorgevoerd aan de brake ducts van de voorremmen. Deze aanpassing heeft als doel voor een betere koeling te zorgen en het is volledig gericht op de warme omstandigheden in Singapore. Ook concurrent McLaren kiest ervoor om een update door te voeren die op het circuit is gericht. De Britse renstal kiest voor een andere beam wing, die meer bij het circuit moet passen.

Bij het team van Ferrari komen ze wel met een update die meer is gericht op performance. Ze hebben de voorvleugel aangepast in de hoop dat dit voor meer performance gaat zorgen. De aanpassing aan de voorvleugel moet vooral de flow conditioning gaan verbeteren. Ook bij Alpine hebben ze zich gericht op de performance. Ze hebben de achtervleugel aangepast in de hoop betere rondetijden te noteren op circuits zoals Singapore. Bij het team van Williams heeft men een performance-update doorgevoerd aan de voorwielophanging. Hiermee borduren ze voort op de updates van Zandvoort.