Ricciardo wil niet zeggen of Singapore zijn laatste race is

De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 is zeer onzeker. De kans is zeer groot dat hij volgend jaar wordt vervanger door Liam Lawson, en volgens sommige geruchten kan hij al na Singapore worden vervangen. Ricciardo wil er niet te veel over zeggen.

Ricciardo is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Visa Cash App RB-coureur hoopte begin dit jaar in aanmerking te komen voor promotie naar Red Bull, maar al snel werd duidelijk dat hij niet in sterke vorm was. Hij wordt regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en Liam Lawson aast op zijn zitje. De kans is groot dat Lawson hem volgend jaar bij VCARB gaat vervangen, maar volgens Ralf Schumacher wordt Ricciardo mogelijk al na Singapore vervangen door de jonge Nieuw-Zeelander.

2025

In Singapore kreeg Ricciardo de kans om te reageren op alle geruchten van de afgelopen dagen. De Australische VCARB-coureur wordt door de internationale media gevraagd of er al een keuze is gemaakt over zijn toekomst: "Mijn verwachting is alleen voor komend jaar. Zo sta ik er nu in. In termen van waar ik nu sta, kan ik natuurlijk niet te veel details geven. Maar qua contracten komen we nu wel in de beslissende fase. Dus ik verwacht wel een ja of een nee voor 2025."

Geen advocaat spelen

Ricciardo heeft de verhalen over Lawson echter ook gehoord. De Australische coureur wil daar niet te veel over gaan speculeren: "Ik ben me bewust van de gesprekken en de speculaties over de rest van het jaar. Voor mij is dat niet van belang. De beslissing die ik verwacht is voor komend jaar." Als Ricciardo de vraag krijgt of Singapore zijn laatste race kan zijn, reageert hij opvallend: "Ik denk het niet, maar ik gaan geen advocaat spelen. Maar goed, we weten hoe deze sport werkt. Het is eerder voorgekomen dat mensen het seizoen niet afmaken, dus dat is niets nieuws. Ik ga ook niet zeggen dat ik voor honderd procent blijf. Ik ga mijn huis er niet op wedden. Daarvoor ben ik al te lang hier. Er zijn gekkere dingen gebeurd in deze sport, dus ik ga hier niet opscheppen en zelfverzekerd doen."