Leclerc steekt hand in eigen boezem na tweede plek

Charles Leclerc leek vandaag de favoriet te zijn voor de zege in Azerbeidzjan. De Monegaskische Ferrari-coureur startte de race op pole position, hield de leiding vast bij de start, maar werd verslagen door de felle Oscar Piastri. Na afloop stak Leclerc de hand in eigen boezem.

Leclerc had de leiding lang in handen. De Monegask hield de koppositie vast bij de start en ook na de pitstops vond hij zichzelf terug in de leidende positie. Oscar Piastri opende de jacht en hij haalde in de twintigste ronde Leclerc in. De Monegask ging op jacht, en hij leek meerdere keren dichtbij een geslaagde inhaalactie te zijn. In de laatste rondjes waren zijn banden op, en profiteerde hij uiteindelijk van de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz.

Het was een geweldig duel tussen Leclerc en Piastri. Leclerc was vanzelfsprekend teleurgesteld en na afloop sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Günther Steiner: "McLaren en Oscar hebben geweldig werk geleverd, ze hebben het beter gedaan dan wij. De crash van Carlos in de laatste ronden was jammer, en hopelijk is iedereen in orde. Het is overduidelijk geen geweldige dag voor het team. Ik denk dat McLaren minder downforce had en ze waren heel snel op de rechte stukken. Ik had niet zo dichtbij komen als ik wilde en uiteindelijk verloren we de zege, omdat ik niet zo goed verdedigde aan het einde van het rechte stuk. Soms maak je fouten en daar leer je van."