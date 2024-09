Perez en Sainz opnieuw naar stewards na nieuw incident in VT3

Waar het gisteren in de tweede training Carlos Sainz was die Sergio Perez gevaarlijk hinderde, was het vandaag de Mexicaan die gevaarlijk in de weg reed voor de Spanjaard. De Red Bull-rijder en de Ferrari-coureur moeten zich na de derde training dan ook melden bij de stewards.

Sainz en Perez kenden een angstig moment aan het einde van de tweede vrije training. Perez was bezig met een snelle ronde, terwijl de Ferrari-rijder in de blinde bocht dertien midden op de baan langzaam aan het rijden was. De Red Bull-rijder had echter een goede reflex en voorkwam een zwaar ongeluk. Nadat beide coureurs bij de stewards werden geroepen en hun verhaal mochten doen, besloot de FIA de Spanjaard een waarschuwing te geven.

Vandaag in derde training kwamen de coureurs elkaar echter weer tegen, en het leverde opnieuw een incident op. Het was nu alleen Sainz die in een snelle ronde zat en Perez was degene die tussen bocht veertien en vijftien flink in de weg zat door op de racelijn te blijven rijden. De Spanjaard blokkeerde en nam de escaperoad aan de binnenkant van bocht vijftien om contact te voorkomen.

Het incident wordt momenteel onderzocht door de stewards. De Mexicaan en de Spanjaard moeten zich voorafgaand aan de kwalificatie melden bij de stewards om uit te leggen wat er is gebeurd.