Leclerc denkt aan titel: "Alles om voor te spelen"

Het team van Ferrari arriveerde op donderdag met een goed gevoel in de Azerbeidzjaanse paddock. Charles Leclerc won twee weken geleden de Italiaanse Grand Prix, en dat betekent men zich afvraagt hoe hij zal presteren in Bakoe. Leclerc blijft kalm, maar hij durft wel voorzichtig te dromen van de constructeurstitel.

Het team van Ferrari is momenteel zeker niet zo snel als Red Bull en McLaren, maar in het constructeurskampioenschap komen ze wel steeds dichterbij. Ferrari staat hier op de derde plaats met 407 WK-punten, en hun achterstand op de twee koplopers is klein. Ze staan slechts 39 punten achter op Red Bull, en McLaren heeft een voorsprong van maar 31 punten. Ferrari maakt dus nog kans op deze titel.

Constructeurs

Leclerc realiseert zich dat een wereldtitel voor hem lastig wordt, maar dat de constructeurstitel niet onmogelijk is. In Bakoe sprak hij zich uit tegenover de internationale media: "Ik denk dat we realistisch gezien niet alleen een stapje in de performance nodig hebben, maar waarschijnlijk ook wat geluk. Bij de constructeurs hebben we alles om voor te spelen. Ik denk dat het verschil iets van veertig punten is, wat haalbaar is met twee coureurs in één team."

Auto verbeteren

Leclerc wil Ferrari echter niet gaan uitroepen tot een gevaarlijke titelkandidaat. De Monegaskische coureur probeert de rust te bewaren. Hij wijst nogmaals naar het constructeurskampioenschap: "Wat dat betreft hebben we onze kansen en is het een doel dat we onszelf zullen stellen. Maar voordat we aan een titel kunnen denken, moeten we onze auto verbeteren, zodat we consequent kunnen meestrijden met de jongens vooraan het veld. En dus niet dat we er één race bij zitten, omdat ze hun pakket niet hebben geoptimaliseerd."