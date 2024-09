Norris gaat niet mee in woorden Verstappen: "Max kan zeggen wat hij wil"

Max Verstappen zei na de Grand Prix van Italië dat het winnen van de rijderstitel en het constructeurskampioenschap met de huidige RB20 niet realistisch is. Tijdens de mediadag in Azerbeidzjan werd Lando Norris geconfronteerd met de woorden van zijn titelrivaal. De Brit moet erom lachen en zou 'liever in de schoenen van Verstappen willen staan'.

Aan het begin van het seizoen had niemand er een stuiver voor gegeven, maar Max Verstappen moet dit seizoen toch nog hard vechten voor zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1. McLaren heeft vanaf het Grand Prix-weekend in Miami enorme stappen gezet en heeft met haar MCL38 een zeer snelle - zo niet de snelste - bolide. Bovendien worstelt Red Bull vanaf datzelfde weekend enorm met de balans van de RB20. Zodoende heeft Max Verstappen voor het eerst sinds 2020 al zes races op een rij niet weten te winnen en is het podium halen zelfs een uitdaging geworden voor de Nederlander. Terwijl McLaren ieder weekend om de overwinning strijdt en de podiumfinishes aaneenrijgt.

Hierdoor is McLaren niet alleen in het constructeurs-, maar ook met Lando Norris in het rijderskampioenschap, een flinke uitdager geworden van Verstappen en Red Bull. Nadat de achterstand van Norris op de Red Bull-rijder in de afgelopen twee races van 78 tot 62 punten is geslonken, lijkt Norris de titelstrijd weer nieuw leven in te blazen. Verstappen ging zelfs nog een stap verder en stelde na de voor Red Bull teleurstellend verlopen GP van Italië dat het winnen van beide kampioenschappen met de huidige RB20 niet realistisch is.

Norris spreekt Verstappen tegen

Tijdens de mediadag in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan werd de McLaren-rijder geconfronteerd met de woorden van de Nederlander, maar hij gaat er niet in mee. "Max kan zeggen wat hij wil", vertelt Norris tegenover de Internationale media. "Hij heeft nog steeds een voorsprong van ongeveer 60 punten. Het is niet makkelijk om dat in acht races goed te maken. Zelfs als ik iedere race win, wordt het heel lastig. Hij bevindt zich nog steeds in een betere positie en ik zou liever in zijn schoenen staan. En zodra Red Bull uitvindt wat er fout is gegaan en waar ze mee worstelen, is het een team waarvan ik verwacht dat ze binnen een paar races de problemen oplossen en sterk terugkomen."

Norris rekent zich daarom ook nog niet rijk. "Max heeft misschien dat gevoel na één slechte race. Het is niet zo dat ze iedere race veel snelheid tekort komen. Italië was waarschijnlijk hun slechtste race, maar Max greep regelmatig nipt naast pole positions en overwinningen. Ik denk dat hij het zegt om zich iets beter te voelen", besluit de rijder uit Bristol.